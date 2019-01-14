Türk mühendisler Amazon'a alışveriş botu yaptı

Müşteri deneyimlerindeki iyileşmenin rekabette ayırt edici bir etkiye sahip olduğu bankacılık, e-ticaret, telekomünikasyon ve çağrı merkezleri gibi pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yapay zeka tabanlı chatbotlar ise bu sektörler için en önemli trend.

Cbot da, hem Türkiye’de hem de Silikon Vadisi’nde yer alan ofislerindeki Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği chatbot uygulamaları ile başta Amazon ve eBay olmak üzere pek çok şirketle ortak çalışıyor.

Şirketin son 5 yıldır üzerine yatırım yaptığı bir “doğal dil işleme teknolojisi” (NLP Engine) bulunuyor. Bu teknoloji latin alfabesi kullanan tüm dilleri destekleyen bir altyapıya sahip olarak geliştirildi ve global rakiplerle Türkçe’de karşılaştırıldığında, şu anda en yüksek doğruluk oranını veren doğal dil işleme teknolojisi olma özelliğini taşıyor.

Şirketin E-ticaret chatbot’u sektördeki şirketlerin müşterilerinin sorularını yanıtlayabilen, müşteriye hedef bazı sorular sorarak ürün önerisinde bulunabilen veya satış sonrasında müşteri desteği sağlayabilen bir bot. Şirketin kurucusu Mete Aktaş, Amazon için geliştirilen botun ürün önerisi sunma özelliğine sahip olduğunu vurguladı.