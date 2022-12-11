Türk hekimden çığır açacak buluş

ANTALYA (DHA)

Amerika’ya mühendislik okumaya gitti, aynı anda iki farklı mühendislik dalını birden okudu. Mühendislikte öğrenciyken kurs alıp cep harçlığı için ambulanslarda paramedik olarak çalıştı. Acil tıbba merak sarınca, mühendisliği bitirip tıp fakültesine de girdi.

Şimdi Brown Üniversitesi’nde hem acil tıp, hem de mühendislik profesörü olarak acil durum ve afet tıbbı direktörlüğü yapan Prof. Dr. Selim Suner, kansızlığı göz içinden sadece 2 saniye içinde ölçebilen bir uygulama geliştirdi. Suner’in yapay zeka destekli uygulaması eMoglobin ile kansızlık düzeyi, cep telefonuyla göz içinden çekilen bir kare fotoğrafla anında ölçülebilecek. Dünyada ilk olacak uygulama, en çok da saniyelerin bile önem taşıdığı kanamalı acil hastaların teşhisinde hayat kurtaracak.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinde kansızlık olduğu tahmin ediliyor. Halsizlik, yorgunluk ve ciltte solgunluk belirtileriyle kendini gösteren kansızlığın tespiti içinse hastaneye gidilmesi, damardan kan alınması ve yaklaşık 2 saat süren laboratuvar sürecinin beklenmesi gerekiyor.