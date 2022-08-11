Türk bilişim sektörü yüzde 70’i aşan büyümeyle 266 milyar TL’ye ulaştı

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıl yüzde 70’i aşan büyümeyle 266 milyar TL büyüklüğe ulaşan bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisinden 50 milyar dolardan fazla pay alan yazılım sektörü, dünyanın katma değerli ürün beklentisine cevap veriyor. Endüstrisinin neredeyse yarısını (yüzde 45) temsil eden sektör, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplam 17,5 milyar TL ihracata yüzde 19 ile en büyük katkıyı sağladı. PwC’nin Türkiye'nin Gelecek Trendleri Araştırması'na göre, yazılım sektörü Türkiye’nin gelişimine öncülük etmesi beklenen ilk 5 sektör arasında yer alıyor.





Geçtiğimiz yıl bilgi ve iletişim teknolojileri endüstrisi ihracatından yüzde 19 ile en büyük payı alan yazılım sektörü, gençlerin gelecek planları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Gençlerin yüzde 89’u gelecekte dijital beceriler ve inovasyon gibi yeteneklerin öne çıkacağını düşünürken, iş dünyası temsilcileri Türkiye’den beyin göçünün hızlanacağından endişe ediyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet veren yazılım şirketleri gençleri yurt dışına yerleşmek zorunda kalmadan uluslararası çalışma fırsatıyla tanıştırıyor.





YAZILIM ENDÜSTRİSİNDE TÜRKİYE’DEN GÖÇÜN HIZLANACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR





Dijitalleşen dünyada sağlıktan turizme, ulaştırmadan tekstile kadar çok sayıda endüstriye yön veren yazılım sektörünün genç yetenekler için çok büyük fırsatlar barındırdığını söyleyen Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, “Araştırmalara göre Türkiye’deki gençlerin yüzde 89’u geleceğin dünyasında dijital beceriler ve inovasyon gibi yeteneklerin öne çıkacağının farkında. Türkiye’de üst düzey yönetici, akademisyen ve kanaat önderlerinin yüzde 95’i dünyada yazılım teknolojilerine yön veren büyük veri ve analitiklerin öneminin daha da artacağını, yüzde 74’ü dünya yazılım endüstrisinden aldığı payı giderek artıran Türkiye’den göçün hızlanacağını öngörüyor. Yüzde 44’ü ise gençlerin gelecek planlarında yazılım sektörüne odaklanmalarını tavsiye ediyor. Ülkemiz, dünya yazılım endüstrisi açısından gelecek vaat eden ülkeler arasında yer alıyor. Yurt dışından gelen taleplerle ihracatını artıran sektör, gençlerin gelecek planlarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Türkiye’de herhangi bir şirkette yazılım geliştirici pozisyonunda çalışanlar, başka bir ülkeye yerleşmek zorunda kalmadan yurt dışına da hizmet verebiliyor” ifadelerinde bulundu.





TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI KARİYER FIRSATI





10 yılı aşkın süredir her sektörden ulusal ve uluslararası şirkete yazılım, eğitim, danışmanlık ve tasarım hizmeti sunduklarını kaydeden Onur Kahveci, “İstanbul, İzmir, Bursa ve New York’ta yer alan ofislerimizle yazılım sektörünün sınır ötesi yolculuğunu hızlandırıyoruz. Ekibimizde tecrübeli uzmanların yanı sıra yeni mezun yazılım geliştiricileri de yer alıyor. Tecrübe ve yenilikçi yaklaşımın harmanlanmasıyla ortaya çıkan dinamik ve disiplinler arası çalışan, rekabetçi, nitelikli ürün, hizmet ve teknoloji geliştiren bir bilişim şirketi haline dönüştük. Sektöre yeni adım atan genç yeteneklere kariyer yaşamlarını ülkemizde kalarak uluslararası ölçekte şekillendirebilecekleri fırsat ortamı yaratıyoruz. Genç yetenekler bir yandan kişisel gelişimlerini desteklerken, diğer yandan kariyer yaşamlarında yeni başarı hikayelerine imza atabiliyor” diye belirtti.





MOBİL YAZILIMLARIN ULUSLARARASI YOLCULUĞUNU HIZLANDIRIYOR





Dünyada mobil uygulama ve oyunlara artan talebin sektörün gelişimini hızlandırdığını kaydeden Evkal Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kahveci, “Mobil abone sayısı dünyada 4,2 milyara, ülkemizde 86,2 milyona ulaştı. 5G teknolojisi, tüketicilere, işletmelere ve endüstri oyuncularına yeni yetkinlikler kazandırarak yeni iş modellerinin ve mobil yazılımların önünü açıyor. Küresel yazılım sektörünün en büyük ihracatçıları arasında Çin, Hindistan, ABD ve Japonya gibi ülkeler karşısında Türkiye, mobil uygulamalarıyla da öne çıkmaya başladı. Mobil uygulama yazılımları, sektörünün ihracatına büyük bir katma değer sağlıyor. Faaliyetlerimizle genç yeteneklere ülkemizde yeni fırsat kapıları açarken, geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerle de mobil yazılımların uluslararası yolculuğunu hızlandırıyoruz” dedi.