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Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu

Kazı başkanlığını Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz'in yaptığı Tunç Çağı batığı çalışmalarında, Akdeniz'de su altında en eski kurşun ağırlıklar bulundu. Biri 22 gram diğeri ise 44 gram olan kurşun ağırlıkların 3 bin 600 yıllık olduğu belirtildi.

27 Kasım 2022 Pazar 17:41
Tunç Çağı batığında 3 bin 600 yıllık kurşun ağırlıklar bulundu

ANTALYA (DHA)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde su altı arkeolojik kazı çalışmalarını sürdürdükleri M.Ö. 16. yüzyıla tarihlenen Tunç Çağı batığının dünyanın en eski batıklarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Öniz, 3 bin 500- 3 bin 600 yaşlarında olan batığın muhtemelen Girit'e gitmekte iken fırtınadan kaçamayarak batan bir gemiye ait olduğunu söyledi. Geminin muhtemelen Kıbrıs'taki bakır madenlerinden toplanan bakır külçelerle batıya doğru hareket ettiğini ifade eden Doç. Dr. Öniz, "Bu bakır külçelerin önemli bir özelliği var. O günlerde bölgeye egemen olan güç Mısırlılarsa bölgedeki devletler, örneğin Kıbrıs ya da Minos sarayları ya da Asurlular vergilerini Mısırlılara bu bakır külçelerle ödüyorlar" dedi.

Batıkta bakır külçelerin (ingot) o döneme ait her formuna rastladıklarını kaydeden Doç. Dr. Hakan Öniz, "Böylelikle biz, Doğu Akdeniz ticaretinin M.Ö. 16. yüzyılda nasıl yapıldığıyla ilgili ipuçlarına da ulaşmış olduk" diye konuştu. Doç. Dr. Öniz, 1999 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri su altı arkeolojik kazı çalışmalarında Antalya ve Mersin illeri sınırları içinde yaklaşık 350 batık tespit ettiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tunç ÇağıKurşun Ağırlıklar
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