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TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi

TP-Link, yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ax destekli yeni ürün ailesini Las Vegas’ta yapılan CES Fuarı’nda tanıtıyor. ‘WiFi 6’ olarak da nitelenen AX destekli ürün ailesine sahip TP-Link, farklı gereksinimlere hitap eden AX serisinde de tüketicilere seçenek sunuyor.

TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi

TP-Link, yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ax destekli yeni ürün ailesini Las Vegas’ta yapılan CES Fuarı’nda tanıtıyor. ‘WiFi 6’ olarak da nitelenen AX destekli ürün ailesine sahip TP-Link, farklı gereksinimlere hitap eden AX serisinde de tüketicilere seçenek sunuyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:15
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TP-Link'ten CES 2019'da WiFi 6 sürprizi

TP-Link’in tanıtacağı ürünlerden ilki AX destekli Mesh WiFi çözümü olan Deco X10. AX standardının sağladığı yüksek WiFi hızlarını Mesh teknolojisi ile harmanlayarak ev ve küçük ofislerin her yerine hızlı WiFi bağlantısı sağlayan Deco X10, üç bant desteği ve 1.95Gbps kablosuz hız sunuyor.

TP-Link’in CES’te tanıtacağı ikinci ürün, CES 2019 Yenilik Ödülü’ne de sahip olan Archer AX11000. AX standardını destekleyen, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan AX11000, üst düzey online oyun deneyimi için gerekli ağ performansını sağlıyor. Toplamda 10756 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen yönlendirici, gecikme ve parazitleri yok eden OFDMA teknolojisini destekliyor.

TP-Link’in AX destekli diğer bir modeli ise Archer AX6000. CES’de yer alan bu ürün 2.4GHz bandında 1140 Mbps, 5 GHz bandında ise 4804 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Ultra HD, 4K/8K video akışı ve aynı anda online oyun oynama gibi uygulamaları destekleyen ürün, kesintisiz bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Daha fazla cihazın ağa bağlı olduğu modern ev ve ofisler için uygun bir ağ çözümü olan cihaz, 2.5 Gbps WAN girişi sayesinde kablolu cihazları da yüksek hızla ağa dahil edebiliyor.

TP-Link, CES’de A-D salonlarında 42756 nolu standında tanıttığı AX destekli ürünleri, dünya pazarlarına 2019 yılı içinde farklı dönemlerde satışa sunmayı hedefliyor.

DHA

Son Güncelleme: 07.01.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
Yeni Kablosuz Ağ StandardıTP-Link
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