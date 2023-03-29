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Togg T10X için sipariş hakkı kazananlar bugün saat 21.00'deki çekilişte belli olacak

Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bugün saat 21.00'de gerçekleşecek canlı yayında belli olacak.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:22
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Togg T10X için sipariş hakkı kazananlar bugün saat 21.00'deki çekilişte belli olacak
İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, ön sipariş süreci biten Togg T10X için kura çekiminin saati açıklandı.

Söz konusu paylaşımda, "#T10X sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.

Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

AA

Son Güncelleme: 29.03.2023 14:35
Anahtar Kelimeler:
Togg T10Xçekiliş
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