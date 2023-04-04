Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.885,73
ALTIN
1.226,58
DOLAR
19,23
STERLİN
24,03
EURO
20,99
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şirkete karşı açtığı "ırkçı taciz" davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.

04 Nisan 2023 Salı 15:20
1 Okunma
Tesla, şirkete "ırkçılık" davası açan eski çalışanına yaklaşık 3,2 milyon dolar ödeyecek

ANKARA AA- BBC'nin haberine göre, mahkeme dün, ABD'nin California eyaletindeki Fremont şehrinde yer alan fabrikada 2015 ile 2016 arasında asansör operatörü olarak çalışan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.

Diaz'a 3 milyon dolar manevi tazminat ve duygusal zararlar nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesi kararı verildi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şirketin yeni kanıtlar sunmasına izin verilmemesi nedeniyle söz konusu sonucun çıktığını belirterek "karara saygı duyduğunu" ifade etti.

Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi.

Açtığı davada siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika duvarlarında ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığını iddia eden Diaz, bir işçinin "günde 50-100 kez" ırkçı hakaretler duyduğunu belirtmişti.

Mahkeme, 2021'de Diaz'a 137 milyon dolar tazminat ödenmesi yönünde karar almış ancak Tesla karara itiraz etmişti.

Geçen yıl ise bir yargıç, miktarın aşırı olduğuna karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Teslaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank: Bilişim Vadisi Bakü'de de son noktaya gelindi
Bakan Varank: Bilişim Vadisi Bakü'de de son noktaya gelindi
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti
KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ödülle döndü
KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ödülle döndü
TÜBİTAK'ın ilaç araştırma ve üretim tesisi hazır
TÜBİTAK'ın ilaç araştırma ve üretim tesisi hazır
Vaillant, ecoFIT Plus kazan ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na tasarruf vadediyor
Vaillant, ecoFIT Plus kazan ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na tasarruf vadediyor
FaturaLab’den yine bir ilk: Dikey Ticaret Finansmanı
FaturaLab’den yine bir ilk: Dikey Ticaret Finansmanı
Genç oyunculara yönelik siber saldırılar 2022'de %57 arttı
Genç oyunculara yönelik siber saldırılar 2022'de %57 arttı
Hidroelektrik Santraller için su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler'ı geliştirdi
Hidroelektrik Santraller için su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler'ı geliştirdi
Oyun tutkunları heyecan dolu yeni Odyssey Evreni’ne çağırıyor
Oyun tutkunları heyecan dolu yeni Odyssey Evreni’ne çağırıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi