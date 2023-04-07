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Tesla ABD fiyatlarında bu yıl üçüncü indirime gitti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında azalan talebi artırmak için bu yıl üçüncü kez indirime gitti.

07 Nisan 2023 Cuma 13:00
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Tesla ABD fiyatlarında bu yıl üçüncü indirime gitti
Berlin

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında 5 bin dolar indirim yaptı.

Model S'in temel versiyon fiyatı 84 bin 990 dolara, Model X fiyatı ise 94 bin 990 dolara düşürüldü.

Model 3 ve Model Y sports temel versiyonlarının fiyatları da sırasıyla 1000 ve 2000 dolar düşürüldü. Model 3’nın fiyatı 41 bin 990 dolar, Model Y sport versiyonunun fiyatı da 49 bin 990 dolar oldu.

Tesla, ocak ve mart aylarında satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

Bu yılın başlarında Çin'de fiyatları düşüren Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında da fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

ABD merkezli şirket, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi. Geçen yıl ise araç teslimatlarında yüzde 40 artışla yıllık yüzde 50 artış hedefinin altında kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ElektrikliotomobilABDTesla
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