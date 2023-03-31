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TEKNOFEST 2023 için geri sayım başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.

31 Mart 2023 Cuma 18:52
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TEKNOFEST 2023 için geri sayım başladı

İSTANBUL AA- TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST'i 1 milyon 250 binden fazla kişi ziyaret etti.

Cumhuriyetin 100. yılında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençleri #sengeleceksindiye sloganıyla teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma 102 farklı kategoride düzenleniyor.

Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olacak.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için düzenlenecek 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST 2023HavacılıkUzay Ve Teknoloji Festivali27 Nisan1 Mayısİstanbul Atatürk Havalimanında
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