Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.097,69
ALTIN
1.249,28
DOLAR
19,40
STERLİN
24,15
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TCL’in yenilikçi klimaları Türkiye’de

Daha önce akıllı telefon, televizyon, robot süpürge ve hava temizleyici gibi ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulan TCL’in tescilli FreshIN+ temiz hava sistemine sahip akıllı klimaları da Bilkom portföyüne eklendi.

18 Nisan 2023 Salı 11:02
1 Okunma
TCL’in yenilikçi klimaları Türkiye’de

İSTANBUL- TCL’in üstün performans ve verimlilik sunan TCL Taze Hava Teknolojisi ile ortamın havasını temizleyen ve A+++ enerji verimliliğine sahip C-Fresh klima serisi; FreshIN+ teknolojisi, saatte 60 metreküpe kadar taze hava sağlayan hava motoru, sıcaklık dengeleme özelliği ve yüksek verimli hava temizliği için 4 farklı katmandan oluşan Quadrupuri filtreleri ile akıllı ve sağlıklı hava yönetim sistemi sunuyor. TCL C-Fresh serisi klimaların akıllı invertör bobinleri, üfleme sıcaklığını 30 saniyede 18℃'ye soğutarak ve 60 saniyede 40℃'ye kadar ısıtarak ayarlanan sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor ve sıcaklığın ± 0.5℃ hassasiyetle sabit tutulmasına yardımcı oluyor. Klima böylece yüzde 60’a varan enerji verimliliği sağlarken hareketli alt kanat ile Coanda etkisinde 360° üfleme yaparak havanın odadaki en uzak noktasına kadar ulaşmasına imkan veriyor.

HABER: TAYYİP SALİH  YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Dünyaya ‘TERZİ USULÜ’ Yazılım
Türkiye'den Dünyaya ‘TERZİ USULÜ’ Yazılım
Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu
Figopara’nın yeni CFO’su Fırat Aytaş oldu
Küresel otomobil devleri, salgından sonra ilk kez Shanghai’de bir araya geliyor
Küresel otomobil devleri, salgından sonra ilk kez Shanghai’de bir araya geliyor
Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık
Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi