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Sürücüsüz araçlar 2030’da yollarda olacak

Silikon Vadisi'ndeki şirketlere danışmanlık veren Prof. Dr. Lothar Determann, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen "Veri Mahremiyeti, Güvenlik ve Verinin Metalaştırılması-Küresel Eğilimler" etkinliğinde veri paylaşımının önemine dikkat çekti. Determann, güncellenebilir ve kişiselleştirilebilir sürücüsüz araçların en geç 2030’da yola çıkacağını belirtti.

Sürücüsüz araçlar 2030’da yollarda olacak

Silikon Vadisi'ndeki şirketlere danışmanlık veren Prof. Dr. Lothar Determann, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen "Veri Mahremiyeti, Güvenlik ve Verinin Metalaştırılması-Küresel Eğilimler" etkinliğinde veri paylaşımının önemine dikkat çekti. Determann, güncellenebilir ve kişiselleştirilebilir sürücüsüz araçların en geç 2030’da yola çıkacağını belirtti.

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:55
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Sürücüsüz araçlar 2030’da yollarda olacak

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, 'Veri Mahremiyeti, Güvenlik ve Verinin Metalaştırılması-Küresel Eğilimler' başlıklı etkinlikte Silikon Vadisi’ndeki şirketlere danışmanlık veren Prof. Dr. Lothar Determann'ı ağırladı. Prof. Dr. Determann etkinlikte, araçların da bilgisayarlar gibi program yüklenebilen ve kişiselleştirilebilen açık kaynaklı bir yapıya büründüğüne dikkat çekti. Araçların içinde yüzlerce bilgisayar programı olduğunu belirten Prof. Dr. Determann, "Araçlar artık tekerlekli bilgisayar olarak nitelendirilebilir. Birçok program harmoni içinde çalışıyor ve kullanıcı tarafından müdahale edilemiyor. Telefon bağlayıp müzik dinlemek dışında kişiselleştirilemiyor. Açık kaynaklar sayesinde kişiselleştirebileceğimiz ve güncelleyebileceğimiz yeni araçlar, en geç 2030’da yollarda olacak" dedi.

VERİ PAYLAŞILMAZSA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR GELİŞMEZ
 

Prof. Dr. Determann, tercih ve davranışların da değişeceğine değinerek, "Kullanıcılar artık beygir gücü gibi eski usul değerlerle uğraşmayacak. Çünkü sürücüsüz (otonom) araçlar hız limitlerine göre, trafik kurallarına uyarak hareket edecek. Dahası, kimse araç kullanmak zorunda kalmayacak" diye konuştu.

Araçların çok sayıda veriyi işleyip paylaşacağına da vurgu yapan Prof. Dr. Determann, yol, hava, tüketim gibi sürücüleri ilgilendiren verilerin yanı sıra araç üreticileri ve hatta hükümeti ilgilendiren verilerin de söz konusu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Determann, “Sürücüsüz (otonom) araçlardan toplanan veriler devletler tarafından akıllı şehirler kurma amacıyla kullanılırsa ortaya muazzam bir tablo çıkar. Verilerimizin paylaşılmasına dair siber güvenlik korkusunun önüne geçilmesi için değişmesi gereken teknoloji değil, şirketler ve hükümetlerdir. Gerekli güven ortamının sağlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

"SAHİPLİĞİN TARTIŞILMASI MANTIKLI DEĞİL"
 

Prof. Dr. Determann, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin getirdiği yasa ve regülasyonlarının veri paylaşımı konusundaki kısıtlayıcı yaklaşımının, kişisel verilerin korunması ve gizlilik haklarına eskiye kıyasla kayda değer bir katkısının olmadığını düşündüğünü iletti. Veri paylaşımını kısıtlayıcı yaklaşımları eleştirirken aynı zamanda sınırın da bilinmesi gerektiğini vurgulayan Determann, şöyle devam etti:
 

"Kaynakların tamamının açık ya da ücretsiz olması, büyük firmalar açısından olumsuzluklar yaratabilecek. Elbette herkese güvenlik sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgilerin tamamını veremezsiniz ya da verilerinizin tamamını paylaşamazsınız. Fakat söz konusu TESLA gibi arabalar ve de günlük hayat kalitesini yükseltecek teknolojiler ise inovasyonun gelişimi açısından verinin açık olması olumlu bir tutumdur. Verinin sahipliğinden bahsetmek mümkün değil, veri bir eşya gibi satıldıktan sonra beğenilmediğinde veya istenmediğinde başkasına verilen veya iade edilebilen bir şey olmamalı bu sebeple de zaten veriye sahiplik konseptinin tartışılması mantıklı değil."
 

"OTONOM ARAÇLAR YORULMUYOR, DİKKATİ DAĞILMIYOR"

Prof. Dr. Determann, açık kaynaklı yeni nesil araçların siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenlik açısından da bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Determann şu ifadeleri kullandı:
 

"Bu araçlar yüzde yüz güvenli demek mümkün değil. Ancak yeni nesil araçlar dalgın, yorgun, uykusuz ya da alkollü sürücüler kadar büyük bir sorun teşkil etmeyeceğinden, durumun gelecekte şimdiye oranla daha iyi olacağını söylemek mümkün. Teknolojinin hızlı gelişimi daha güvenli araçların önünü açacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Lothar Determannİstanbul Bilgi ÜniversitesiSürücüsüz Araçlar
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