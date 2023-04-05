Star Wars Jedi: Survivor’dan yeni fragman

İSTANBUL- Respawn Entertainment, EA ve Lucasfilm Games; 28 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için yayınlanacak olan Star Wars Jedi: Survivor’ın (SWJS) yeni hikaye ayrıntılarının üzerindeki perdeyi kaldırdı. Stig Asmussen liderliğindeki Respawn tarafından geliştirilen Jedi destanının yeni bölümü Survivor, bizleri, galaksinin geleceğe dair umutlarını omuzlarında taşıyan, daha güçlü ve deneyimli bir Cal Kestis (Cameron Monaghan) ile buluşturuyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ