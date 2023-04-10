Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,31
ALTIN
1.233,05
DOLAR
19,29
STERLİN
23,92
EURO
20,96
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Star Wars Jedi: Survivor - Son Oynanış Fragmanı

Star Wars Jedi: Survivor’ın son oynanış fragmanı, aksiyon ve muhteşem oynanış mekaniklerini bir araya getiriyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:59
2 Okunma
Star Wars Jedi: Survivor - Son Oynanış Fragmanı

İSTANBUL- 28 Nisan 2023’te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirecek olan ve Respawn Entertainment, EA ve Lucasfilm Games ortaklığında geliştirilen Star Wars Jedi: Survivor’dan aksiyon dolu, oyuncuları heyecan içinde bırakan bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Star Wars Jedi: Survivor, 2019 yılında çıkan ve büyük övgüler alan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyunu. Jedi Şövalyesi Cal Kestis’in İmparatorluk’un karanlık güçlerine karşı savaşacağı oyun, oyuncuları yepyeni düşmanlar, mekanlar ve Cal Kestis’e yardımcı olacak karakterlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

HABER:TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeviride yapay zeka dönemi
Çeviride yapay zeka dönemi
CW Enerji, Solarex İstanbul’da yoğun ilgi gördü
CW Enerji, Solarex İstanbul’da yoğun ilgi gördü
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!
Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!
"Uzay yarışı" ile 1960'larda başlayan insanlı uçuşlar uzaydaki keşiflere ışık tutuyor
"Uzay yarışı" ile 1960'larda başlayan insanlı uçuşlar uzaydaki keşiflere ışık tutuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi