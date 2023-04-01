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Sokak Lambaları Kuşların Yeni Yuvası Oldu

Leylek ve kuşların uğrak noktası olan sokak lambaları ve elektrik direkleri, UEDAŞ sayesinde birer yuvaya dönüşüyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:13
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Sokak Lambaları Kuşların Yeni Yuvası Oldu

BURSA - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, ekolojik dengeyi korumak ve doğaya sürdürülebilir katkı sağlamak için kuş yuvası projesini hayata geçirdi.

Minik dostların yavru ve yuvalarını korumak için harekete geçen UEDAŞ, aydınlatma direklerini birer yuvaya çevirdi.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümünün iş birliğinde yaptırılan kuş yuvaları, ilk olarak İznik’te kuşların yoğun barındığı bölgedeki sokak lambalarına onların kullanımına uygun tasarlanarak yerleştirildi.

İznik Kaymakamı Recai Karal’ın da katıldığı etkinlikte projenin detaylarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Hizmet bölgemiz leylek, serçe ve sıvacı kuşların göç güzergahında yer alıyor. Enerji sürekliliğini sağlarken doğayı korumayı da görev ediniyoruz. İznik, doğasıyla ve yaban hayatıyla muhteşem bir yer, bizler de projemizin başlangıç noktası olarak burayı seçtik. Şehrimizin köklü okullarından Tophane Meslek Lisesi ile iş birliği yaparak mobilya bölümünde okuyan öğrencilerimize yuvalarımızı yaptırdık. 50 yuva ile başladığımız projemizi tüm bölgemize yaymayı hedefliyoruz.” dedi.

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Sokak Lambaları Ve Elektrik DirekleriUEDAŞ
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