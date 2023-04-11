“Sneaky” robot birincilik kazandı

İSTANBUL- Akademik düzeyi ve sosyal bilinci ile değer yaratan, çok yönlü, mutlu ve evrensel bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyet gösteren Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), bünyesindeki köklü Amerikan Liselerinde eğitim gören öğrencilerini akademik başarının yanı sıra bilim, sanat, spor gibi alanlarda desteklemeye devam ediyor.

SEV Amerikan Koleji (SAC) Robotik Takımı X-SHARC, çok yoğun bir tempoyla çalışarak hazırlandıkları dünyanın en büyük STEM organizasyonu FIRST Robotics Competition’da tasarladıkları ve “Sneaky” adını verdikleri robot ile birincilik kazandı.

27-29 Mart 2023 tarihlerinde Volkswagen Arena’da gerçekleşen yarışmada SAC Robotik Takımı, verilen görevleri en iyi şekilde tamamlayarak ilk günü birinci olarak tamamladı. İkinci gün yapılan final maçlarının ardından oluşturdukları ittifakla "2023 Winner" ve "2023 Autonomous" ödüllerini de kazanan SAC Robotik Takımı, ABD Houston'da yapılacak dünya finallerine katılma şansı yakaladı.

SAC Robotik Takımı X-SHARC Birinciliklere Doymuyor!

SAC Robotik Takımı, STEM alanında farklı yarışma ve turnuvalarda ödüller kazanarak ailelerini ve öğretmenlerini gururlandırıyor. 31 Mart - 2 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Haliç Regional Turnuvası’nın ilk gününü dördüncü olarak tamamlayan SAC Robotik Takımı, yarışmanın ikinci gününde kurdukları ittifak ile Haliç Regional Turnuvası’nın da kazananını oldu. SAC Robotik Takımı “2023 Winner” ile birlikte “Quality Award” ödülünü de almaya hak kazanarak başarıdan başarıya koştu.

HABER: EMİR YÜCEL