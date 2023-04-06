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Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi ZeroBuild Summit’23’te; Sıfır Enerji Binalar’a dair tüm bileşenler, oturumların yanı sıra fiziki örneklerle de aktarılacak.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:35
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Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek

İSTANBUL- 4. Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi ZeroBuild Summit’23’e sayılı günler kaldı. Bu yıl 26-29 Nisan 2023 tarihlerinde 45. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde “Sıfır Enerji Bina Mümkün-ZeroBuild Possible” sloganı ile hibrit olarak gerçekleştirilecek zirvede; daha iyi mimarlık, daha iyi mühendislik kavramları vurgulanırken yapı malzemeleri ve teknolojileri sayesinde Sıfır Enerji Bina’ların nasıl yapılabileceği örneklerle aktarılacak. 

ZeroBuild Institute, oturumlarda anlatılan uygulamaları fiziki olarak gösterebilmek amacıyla küçültülmüş ölçekte, örnek bir Sıfır Enerji Bina uygulaması tasarladı. Sıfır Enerji Bina bileşenlerinin çizimleri, yapı malzemeleri ve teknolojilerinin de bulunacağı örnek üzerinden ziyaretçilere detaylı bilgiler sunulacak. Sıfır Enerji Bina için en önemli kriterler olan yüksek düzeyde yalıtım, yüksek performanslı pencere ve kapı sistemleri, hava sızdırmazlığı, enerji verimi yüksek mekanik sistemleri içeren ürünleri bu alanda görebilecek olan ziyaretçiler, alternatif enerji sistemlerinde yeni teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olabilecekler.

HABER: EMİR YÜCEL 

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