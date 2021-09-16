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Siemens Türkiye, 165’inci yılına özel dijital zirve düzenliyor

16 Eylül 2021 Perşembe 12:52
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Siemens Türkiye, 165’inci yılına özel dijital zirve düzenliyor

İSTANBUL - Siemens, Türkiye’deki 165’inci yılı dolayısıyla dijital zirve düzenleyeceğini duyurdu. 165 yıldır Türkiye’nin endüstriyel ve teknolojik gelişiminde önemli rol oynayan şirket, dijitalizasyon, değişim ve sürdürülebilirlik alanlarına katkıları ile geleceği şekillendirecek stratejilerini 165.Yıl Dijital Zirve etkinliğinde iş ortakları ve farklı sektörlerden profesyonellerle paylaşacak.

Almanya’da kurulduktan yalnızca 9 yıl sonra Türkiye’de faaliyet gösteren şirket, Türkiye’deki 165’inci yılı dolayısıyla sanal ortamda dijital bir zirve düzenleyecek. Karbon nötr hedefiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında her bir katılımcı için fidan bağışı yapılarak Siemens Türkiye 165. Yıl Hatıra Ormanı oluşturulacak.
 

ZİRVEDE 3 PANEL DÜZENLENECEK

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile Siemens Healthineers Türkiye CEO’su Enis Sonemel’in ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, şirketin Türkiye ve global organizasyonundan üst düzey yöneticileriyle farklı sektörlerden Siemens müşterileri ve birçok farklı kurumsal şirketin yetkililerini ağırlayacak. Dijital Zirve’de Türkiye’nin sanayi ve teknolojik gelişiminde Siemens Türkiye’nin rolü konuşulacak ve akıllı şehirler, sağlık sektöründe akıllı çözümler, dijital endüstrilere yönelik 3 panel düzenlenecek. Zirvede ayrıca Siemens’in Türkiye’nin geleceği için önem taşıyan yeni stratejileri de paylaşılacak.

#Gelecekiçinbugünüdönüştürüyoruz mottosu ile 23 Eylül Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek 165. Yıl Dijital Zirve etkinliğine katılmak için www.165yildijitalzirve.com adresinden kayıt yapılabilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SIEMENS Türkiyeözel Dijital Zirve
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