Siber hırsızlara fidye ödeme devri kapanıyor

İSTANBUL - Pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşüm, daha fazla büyümek isteyen şirketleri bulut hizmetlerine yöneltirken, artan bulut kullanımı ise fidye yazılımı saldırılarını çoğaltıyor. Stratejik iş birliği anlaşmasına imza atan Rubrik ve Microsoft, siber hırsızlara fidye ödeme devrini kapatmayı hedefliyor.





Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yaptığı bir araştırmaya göre pandemi bulut bilişim altyapı yatırımlarını yüzde 35 artırdı. Bulutun yaygınlaşmasıyla birlikte veri güvenliği ve siber saldırılar da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Her yıl yüzde 150 büyüyen fidye yazılımı saldırılarına karşı koruma sağlamak için, veri yönetiminde kullanılan Zero Trust (Sıfır Güven) mimarisinin önde gelen şirketlerden Rubrik ve Microsoft, stratejik iş birliği anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Microsoft’un hisse yatırımını da içeren anlaşma kapsamında, Microsoft 365 ve hibrit bulut veri koruması ile Microsoft Azure üzerinde entegre bulut hizmetleri sağlanacak.





SİBER HIRSIZLARA FİDYE ÖDEME DEVRİ KAPANIYOR





Rubrik’in Zero Trust Veri Yönetimi mimarisini kullananların, saldırı yaşasa da verilerini kurtarıp fidye ödemekten kurtulduğuna dikkat çeken Rubrik CEO'su Bipul Sinha, “Zero Trust Veri Yönetimi'nin öncüsü olarak, veri yönetim sorunlarını ele alıp, fidye yazılımlarından hızlı kurtarma, veri operasyonlarının otomasyonu ve verilerin buluta geçişi konularında çözümler sunuyoruz. Dünyanın önde gelen kuruluşlarının verilerini yönetmelerine ve fidye yazılımlarından kurtarmalarına yardımcı oluyoruz. Microsoft işbirliğiyle, müşterilerimizin bulut yolculuğunu hızlandırıp basitleştirirken, güçlü bir şekilde entegre edilmiş veri koruma hizmeti sağlayacağız. Hibrit ve çoklu bulut ortamlarında veri güvenliğini yönetmelerine, artan fidye yazılım tehditlerine karşı altyapılarını korumalarına yardımcı olacağız” dedi.





İŞ DÜNYASI BULUTA GEÇİYOR





Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft Küresel İş Ortağı Çözümleri Kurumsal Başkan Yardımcısı Nick Parker ise, “Tüm sektörlerden şirketler, dijital dönüşümü sağlamak ve büyümek için buluta geçiyor" dedi. Uçtan uca uygulama ve veri yönetiminin, iş başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Parker, sözlerine şöyle devam etti:





"Rubrik'in çözümlerini Microsoft Azure ve Microsoft 365 ile entegre etmenin, müşterilerimizin Zero Trust yolculuğunu ilerletmelerini ve dijital dayanıklılıklarını artırmalarını kolaylaştıracağına inanıyoruz. Bu işbirliği, Rubrik’le Microsoft'un dünya çapında 2 binden fazla ortak müşteriye ve 6 kıtada Azure yönetimi altındaki yüzlerce petabayt veriyi destekleyen uzun süreli ilişkisine dayanıyor. Başta teknoloji, sağlık, finans, eğitim, kamu, üretim olmak üzere birçok sektörden talep alacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.





“VERİLERİNİZİ UZUN SÜRE SAKLAYIN”





Rubrik’in bulut tabanlı geliştirdiği veri yönetimi mimarisi sayesinde, kritik Microsoft 365 verilerinin güvenle ve kolayca keşfedilebilir şekilde tutulduğunu kaydeden Bipul Sinha, “Verilerin fidye yazılım saldırısı, yanlışlıkla silme, bozulma gibi durumlarda bile her zaman erişilebilir olması için ek veri koruması elde ediliyor. Microsoft 365 için anında arama ve geri yüklemeyle geniş ölçekte yönetim de dahil olmak üzere ek destek ve koruma sunuluyor. Ayrıca Microsoft 365 verilerinin uzun vadeli olarak arşivlenmesini de sağlıyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.