Siber güvenlik tehditleri dijital risk koruma hizmetleriyle aşılacak

İSTANBUL- Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanları IDC Security Roadshow 2023’te buluştu. Bu yıl 22 Mart tarihinde “Yeni Bir Siber Tehdit Çağına Hazırlanmak” mottosuyla Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen etkinlikteki oturumlarda geniş bir yelpazeyi kapsayan birçok konu başlığı ele alındı. Sektörün önemli isimlerine ev sahipliği yapan IDC 2023 konuşmacılar arasında dünya genelindeki kurumsal yapılara dijital risk koruma hizmetleri, harici saldırı yüzeyi yönetimi ve tehdit istihbaratı çözümleri sunan siber güvenlik şirketi Brandefense’in CEO’su Hakan Uzun da yer aldı.

Siber güvenlik ürünlerine duyulan ihtiyaç artıyor

Etkinlik kapsamındaki “Dijital Risk Koruma Hizmeti ile Siber Güvenliğe Bakış ve Yaklaşımımızı Değiştirme Zamanı” oturumunda sunum gerçekleştiren Hakan Uzun, pazarın halihazırdaki durumuna ve sektörde karşılaşılan tehditlerin ilişkin analizlerde bulundu. Tıpkı devletler gibi kurumların da siber tehditlere karşı hem proaktif hem de reaktif çözümler üretebilmek adına istihbarata ve dijital güvenlik ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Hakan Uzun, siber alanda yaşanan zorlukların ve sorunların dijital risk koruma hizmetleriyle aşılabileceğine dikkat çekti.

HABER: SELÇUK BULUT