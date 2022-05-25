Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.398,80
ALTIN
973,78
DOLAR
16,36
STERLİN
20,49
EURO
17,45
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Osmancık Belediyesi Memur alacak
Osmancık Belediyesi Memur alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Selçuk Bayraktar MİG-29 ile MİG-29 AKINCI ile uçtu

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:39
Selçuk Bayraktar MİG-29 ile MİG-29 AKINCI ile uçtu

İSTANBUL - TEKNOFEST Azerbaycan'a katılmak için Bakü'ye giden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Bayraktar'ın uçtuğu MiG-29, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu gerçekleştirdi. 


 

SOLOTÜRK'ÜN İLK PİLOTUNDAN BRİFİNG

Selçuk Bayraktar uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk'ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş'ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29'a geçti.


 

AKINCI İLE MiG-29'DAN KOL UÇUŞU

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov'un uçtuğu savaş uçağı MiG-29'a, TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI eşlik etti. Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA'nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29'a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti. 


 

KARABAĞ MADALYALI PİLOTLAR!

Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı'na layık görülen Selçuk Bayraktar'ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarMİG29 Ile MİG29 AKINCI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin"
"Sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin"
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik
Atatürk, Aydınlanma ve Matematik
Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Uyumsoft mermer sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
BESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği protokolü imzalandı
BESOB ile Uyumsoft arasında e-Dönüşümde iş birliği protokolü imzalandı
Siber güvenlik harcamaları 2025’e kadar 100 milyar doları aşacak
Siber güvenlik harcamaları 2025’e kadar 100 milyar doları aşacak
Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim Aşkın Akbulut cevaplıyor
Instagram hesabım çalındı nasıl geri alabilirim Aşkın Akbulut cevaplıyor
Hacı Mustafa Özsoy; Etkili Sosyal Medya İçerikleri Nasıl Oluşturulur?
Hacı Mustafa Özsoy; Etkili Sosyal Medya İçerikleri Nasıl Oluşturulur?
Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor
Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi