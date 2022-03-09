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Selçuk Bayraktar: GUHEM, çocuklara uzay sevdası aşılayacak

09 Mart 2022 Çarşamba 15:39
Selçuk Bayraktar: GUHEM, çocuklara uzay sevdası aşılayacak

BURSA - Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret etti. Bayraktar, GUHEM'in çocuklara uzay ve havacılık sevdasını aşılayacak bir merkez olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen GUHEM, Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte merkezdeki interaktif düzenekleri deneyimleyen Bayraktar, merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

'BURSA TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDE ROL OYNUYOR'

Selçuk Bayraktar, Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu söyledi. Bursa'nın otomotiv alanında önemli markalara sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren bir modele dönüşümünde, böylesine kurulu bir altyapının çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Orta-yüksek teknolojiden yüksek teknolojiye geçişte, üretim birikimine sahip şehirler çok önemli rol oynamıştır. Bursa da bu rolü inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceği için sürdürmeye devam edecek" dedi.

'GUHEM ÇOCUKLARIMIZA UÇAĞA DOKUNMA İMKANI TANIYOR'

Bayraktar, GUHEM'in çocuklara uzay ve havacılık sevdasını aşılayacak bir merkez olduğunu söyledi. GUHEM'in bilimsel kavramları deneyimleyerek öğretmeyi hedeflediğine dikkat çeken Bayraktar, "Merkezde temel bilim yaklaşımı ile birlikte uzay ve havacılık konuları en temelden ele alınıyor. Özellikle havacılık sergisinin kuşların anatomisinden itibaren anlatılması oldukça dikkatimi çekti. Buradaki her düzenek; interaktif. Özellikle genç kardeşlerimiz için çok ilgi çekici alanlar var. TEKNOFEST'i düzenlerken 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST yılda 6 gün sürüyor. Ama GUHEM çocuklarımıza her gün uçağa dokunma imkanı tanıyor. Uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için GUHEM ve benzer merkezlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda başta BTSO olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu merkezi hayata geçirdiklerinden dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

'DÜNYANIN EN İYİ 5 MERKEZİ ARASINA GİRDİ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında ortaya konulan Gökmen Projesi'nin en önemli çıktılarından biri olan GUHEM'in bir farkındalık merkezi olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'nin, uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini belirten Burkay, "Bir hayal olarak başlayan GUHEM'in, bugün dünyada uzay ve havacılık alanında ilk 5 merkezden biri olması, bizler için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de TÜBİTAK'ın projeye çok değerli katkıları oldu. Aslında GUHEM gibi merkezler bir dönüşüm merkezi rolü üstleniyor. Türkiye artık bugün uydusunu, insansız hava araçlarını ve daha birçok özgün teknolojiyi kendi yetenekleriyle üretebiliyor. Uzay ve havacılık ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir oyun sahası olacak GUHEM'in katkılarıyla, ülkemiz uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk BayraktarGUHEMUzay Sevdası
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