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Sedef hastalığına kalıcı çözüm

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm

03 Ekim 2021 Pazar 17:49
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Sedef hastalığına kalıcı çözüm

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da balıklı tedavi ile sedef hastalığına kalıcı çözüm bulunduğu belirtildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde asırlardır yer altındaki kaynak suyla birlikte ortaya çıkan doktor balıkların sedef hastalığına iyi geldiğini biliniyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ise iki aşamalı olarak gerçekleştirdiği tedavi yöntemiyle sedef hastalığına kalıcı çareyi bulduğunu belirtti. Merkez, hem Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden İstanbul'a getirdiği doktor balıklar, hem de ürettikleri larva salgıları ile sedef hastalarını tedavi ediliyor. Kişiye özel küvetlerde gerçekleştirilen tedavi yaklaşık 2 saat sürüyor. Bir hastaya kullanılan balıklar başka bir hastaya kullanılmıyor.

"BU YÖNTEMİ DÜNYADA İLK KEZ BİZ UYGULUYORUZ"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, "Bu balıkların orjinali şu an tıp literatüründe de Sivas Kangal balıkları diye geçiyor. Bu balıkların diğer bir ismi doktor balıklar. Ancak son zamanlarda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü bu balıkların kültürünü araştırmaya başladı. Biz de bu balıkları oradan temin ediyoruz. Ve bu temin ettiğimiz balıklarla sedef hastalarının iki aşamada tedavilerini yapıyoruz. Birinci aşamada balıklar sedef dolayısıyla ciltte oluşan kabukları temizliyor. İkinci aşamada ise bizim ürettiğimiz larvalarından elde ettiğimiz salgıları kullanıyoruz. Bunun nedeni ise Sivas Kangal'a gidip tedavi olan sedef hastalarının hastalıklarının tekrar nüks ettiğini fark etmemiz. Biz bu nüksü önlemek için larva salgılarını kullanıyoruz. Onun için bu tedavi yöntemini iki aşamalı olarak planladık. Bu yöntemin dünyada ilk kez bizim uyguladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"HER HASTA İÇİN TEK TEK KÜVETLER YAPTIRDIK"

Doktor balıkların su da aktif olan balıklar olduğunu belirten Doç. Dr. Polat, "Biz balıkların işlemini 28 derece de yapıyoruz. Oda ısısı ise 30 derece olmalı. Sivas'ta insanların hepsi bir havuza sokuluyor. Ancak burada her hasta için tek tek küvetler yaptırdık. Aynı zamanda bir hasta için kullandığımı balığı başka bir hasta için kullanmıyoruz. Özellikle deri üzerinde temizlik yapan balıkların boyutları 3-5 santimlik ve 3-4 gram olmasına dikkat ediyoruz. Balık derideki kabuğa tutunduğunda bir vakum yapıyor. Vakum esnasında da oraya bir salgı bırakıyor. Şifanın oradan geldiğini düşünüyoruz. Yoksa mekanik olarak kabukları temizlemenin birçok yöntemi vardır. Bu işlem yaklaşık 2 saat sürüyor. Tek el için 25 adet balık koymamız gerekiyor. Tek ayak için ise 50 adet balık koyuyoruz" diye konuştu.

"SİVAS'TA İNSANLARIN TOPLU HALDE HAVUZA GİRMESİ ENFEKSİYON RİSKLERİNİ OLUŞTURUYOR"

Doç. Dr. Polat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sivas'ta insanların toplu halde havuza girmesi birtakım enfeksiyon risklerini oluşturuyor. Normal bir suya girdiğinizde balık sizden uzaklaşır. Ancak doktor balıkları insanlarla birebir temas eden bir balık türü. Bizim çalışmalarımız sonrası sedef hastalığı tamamen ortadan kayboluyor. Cilt eski rengine dönüyor."

"ŞİMDİYE KADAR GİTTİĞİM YERLERDE HİÇ BU KADAR NET BİR TEDAVİ ŞEKLİ GÖRMEMİŞTİM"

32 yaşındaki Ömer Demir, "12 yıldır bu hastalık ile uğraşıyorum. Birçok cildiye bölümüne gittim. Birçok krem ve ilaç kullandım. Ancak hiçbiri çözüm olmadı. Yaklaşık 6 aydır İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi görüyorum. Hemen hemen sedef hastalığından kurtuldum. Çok az bir yerde kaldı. Şimdiye kadar gittiğim yerlerde hiç bu kadar net bir tedavi şekli görmemiştim" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 03.10.2021 17:50
Anahtar Kelimeler:
Sedef HastalığıIstanbul üniversitesiCerrahpaşaBalıklı Tedavi
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