Securitas’a En Etkin CFO Ödülü

İSTANBUL- Data Expert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen ve şirketlerin finans fonksiyonunu en üst düzeyde temsil eden finans liderlerinin belirlendiği “En Etkin CFO” listesi açıklandı.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından seçilen performansları ile dikkat çeken 50 finans liderine ödülleri, 21 Mart Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen CFO Summit 2023’te verildi.

Securitas Türkiye CFO’su Hakan Ilgar CFO Summit 2023 kapsamında “Halka Arzlar ve Şirket Birleşmelerinde Riskler Fırsatlar” konulu panelde katılarak, Securitas’ın yaptığı yerel ve uluslararası şirket satın almalarındaki deneyimlerini paylaştı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ