Samsung Galaxy S23 Serisi’nin ön satış şampiyonu Türkiye oldu

İSTANBUL- Türkiye, Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Galaxy S Serisi olan Galaxy S23 Serisi’nin en yeni üyeleri Galaxy S23, S23+, S23 Ultra’nın ön satış döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde en çok sipariş verilen ülke oldu. Lansman sürecinin ardından kullanıcılardan yoğun ilgi gören premium akıllı cihazlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi ülkeleri içinde en çok Türkiye’den sipariş aldı ve bu da, Türkiye’nin Galaxy S23 Serisi ile satış oranlarını yıllık bazda en çok artıran pazar olmasını sağladı.

Samsung’un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü akıllı telefon serisi: Galaxy S23 Serisi

Samsung, Yeni Galaxy S23 Serisi’nin kamera sistemini, neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak, en ince detayları dahi yakalayabilecek şekilde geliştirdi. Nightography özellikleri, Galaxy S23 Serisi’nin fotoğrafları ve videoları her ortamda en iyi hale getirebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Nightography özelliği Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerasında da bulunuyor ve mükemmel selfie ve videoları edinmeye imkan tanıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ