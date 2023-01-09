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S2G ESports PUBG MOBILE, Dünya Şampiyonu oldu

Dünyanın en iyi 16 takımının mücadele ettiği PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2022'nin (PMGC) galibi Türk temsilcisi S2G Esports oldu.

09 Ocak 2023 Pazartesi 15:07
S2G ESports PUBG MOBILE, Dünya Şampiyonu oldu

İSTANBUL - Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen organizasyonda toplamda 10 milyon liraya yakın ödül toplayan S2G Esports, Türkiye e-spor tarihinin global arenadaki en büyük başarısına imza attı.

S2G Esports, toplamda 190 puanla en yakın rakibinin 32 puan önünde şampiyon olurken, Nepal temsilcisi DRS ikinci, Brezilya temsilcisi A7 ise 3. sırayı elde etti.

PUBG MOBILE Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, elde edilen başarının ardından şu ifadeleri kullandı:

"S2G Esports'un PUBG MOBILE Dünya Şampiyonu olması büyük bir başarı ve bizim için gurur kaynağıdır. Mücadele eden tüm temsilcilerimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Bu şampiyonluğun tüm PUBG MOBILE Türkiye topluluğunun da başarısı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'deki e-spor sektörü için önemli bir viraj olan bu zafer, bizim için yeni başlangıçlar ve daha büyük hedefler için ilham kaynağı olacaktır. PUBG MOBILE Türkiye ve ülkemizdeki temsilcilerin gelecekte de kazanmaya devam edeceğine ve PUBG MOBILE dünyasında önemli bir yer edineceğimize canı gönülden inanıyoruz."

"PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası 2023'te Türkiye'ye geliyor"

Aras Şenyüz, PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın bu yıl Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şenyüz, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında Türkiye, bu dev e-spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Kasım ayından itibaren başlayacak olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, 2023 yılında ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
S2G ESports PUBG MOBILEDünya şampiyonu
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