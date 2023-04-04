REM People, afetlere yapay zekâ ve teknolojiyle hazırlanacak

İSTANBUL- 6 Şubat’ta yaşanan ve Türkiye’nin 11 ilini etkileyen büyük deprem felaketinden sonra şirketler de yardım seferberliğine ekipleri ve destekleriyle katıldı. Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People da bölgeye kendi ekibiyle ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bu alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen REM People, gelecekte teknolojiyi kullanarak felaketlere hazırlık yapmayı planlıyor.

Drone ve sismik kameralar kullanacak

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal perakende uygulamaları çözümleri sunan REM People, teknolojiyi kullanarak daha çok hayat kurtarılabileceğine inanıyor. REM People, bu hedefle arama kurtarma faaliyetlerinde dünyada kullanılan teknolojileri Türkiye’ye getirip kullanacak. Kurum olarak ekipmanlar için yatırım yapacak olan REM People; termal kameralar, sismik ses dinleme cihazları, drone araçları ve yapay zekâ destekli sistemlere sahip olacak.

Beklenen İstanbul depremine, hazır olabilmek için kendi sivil savunma ekibini de kuran REM People, söz konusu ekibi AFAD'dan ve ilgili akredite kuruluşlardan alacağı profesyonel eğitimlerle hazırlayacak. Böylece olası bir deprem için sivil savunma bilinci oluşturulacak. Kurum, bu eğitimi de REM Akademi içindeki eğitim müfredatına ekleyecek.

REM People’ın CEO’su Bülent Peker, 1 yılın sonunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde bir afetle karşılaşıldığında teknoloji ve ekipmanları kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağıyla destek vermeyi hedeflediklerini söylüyor. Depremin ilk günlerinde üst yönetim olarak bölgeye intikal ettiklerini ve REM People’ın saha ekipleri ile birlikte aktif olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlatan Peker, “Bölgede çalışırken teknolojinin nimetlerinin deprem gibi felaketlerde oynayabileceği hayati rolü gördük. Bizim hedefimiz de hep yapmaya alışkın olduğumuz şeyi; teknolojiyi kullanmayı, depremde de yapmaya devam etmek. Buradan çıkardığımız en büyük derslerden biri zararı minimuma indirebilmek için yine teknolojinin gücünden sonuna kadar yararlanmamız gerektiği” diyor.

HABER: SELÇUK BULUT