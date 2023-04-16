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Rasat ve Göktürk 2'den kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusunun mühendisleri, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen İMECE'nin fırlatma sürecine ilişkin konuştu.

16 Nisan 2023 Pazar 11:01
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Rasat ve Göktürk 2'den kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık

KALİFORNİA AA- Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusunun mühendisleri, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen İMECE'nin fırlatma sürecine ilişkin konuştu.

İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyduyu 22 Şubat'ta Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'ne getirdiklerini belirterek, o tarihten beri fırlatma hazırlıkları yaptıklarını anlattı.

Nakliye sonrasında yaklaşık 35 günlük bir fırlatma kampanyası planladıklarının bilgisini veren Aras, "Uydunun buradaki son kontrollerini ve testlerini yaptık. Çok yoğun bir dönemden geçtik, 6 yıllık emeğin son dakikaları. Burada da gece gündüz 3 vardiya, 7-24 çalışarak tüm testlerimizi tamamladık ve İMECE uydumuzu fırlatmaya hazır hale getirdik." diye konuştu.

Aras, İMECE'nin metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu olduğunu vurgulayarak, donanım, elektronik ve mekanikten oluştuğunu söyledi.

İMECE'nin TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen üçüncü uydu olduğuna işaret eden Aras, "Bugün İMECE'yi konuşuyor olmamızın en büyük sebeplerinden ikisi Rasat ve Göktürk 2 uydularıdır. Orada uzay teknolojileri alanında kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık." ifadelerini kullandı.

Aras, TÜBİTAK UZAY'ın yürütücülüğünü yaptığı projede, üniversite, sanayi ve TÜBİTAK'ın diğer enstitüleriyle de çalışıldığı için uydunun adının İMECE olduğundan bahsetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rasat Ve Göktürk 2
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