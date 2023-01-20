Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi

İSTANBUL - Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nin Elsevier-Scopus veri tabanını kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt-bilim dallarında 8 milyondan fazla bilim insanı ve araştırıcıyı kariyerleri boyunca yürüttükleri çalışmaları kapsamında inceleyerek dünyanın en etkili bilim insanları 2022 yılı listesini oluşturdu.

PLOS Biology dergisinde yayımlanan listede Türkiye’den 879 bilim insanı yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çakmak, 2022 yılı en etkili bilim insanları sıralamasında Türkiye’den birinci seçildi.

Tarım-Agronomi alt bilim dalındaki dünya sıralamasında ise 7. sırada yer alan Çakmak, 8 milyondan fazla bilim insanı ve araştırıcının incelendiği bu çalışmada, tüm bilim dalları genel sıralamasında ise 2 bin 538. oldu.

Bitkilerin mineral beslenmesi ve stres fizyolojisi konularında çalışmakta olan Çakmak, araştırmalarında 2 milyardan fazla insanı etkileyen mikro besin elementleri noksanlığı (gizli açlık) problemini azaltmada tarımsal stratejilerin rolüne odaklandı.

Scopus veri tabanına göre uluslararası hakemli bilimsel dergilerde 228 makalesi yayınlanan Çakmak,1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2005'de IFA-Gübre Endüstrileri Birliği Uluslararası Bitki Besleme Ödülü, 2007'de Avusturalya-Crawford Fund "Derek Tribe" madalyası, 2014'de Almanya-Alexander von Humboldt Vakfı "Georg Forster Araştırma Ödülü", 2016'da Uluslararası Bitki Besleme Enstitüsü- Bilim Ödülü ve 2016 yılında Dünya Bilimler Akademisi Tarım Bilimleri Bilim Ödülünü aldı.

Çakmak, 2012 yılında ise Avrupa Akademisi ve Türkiye’de Bilim Akademisi’ne üye olarak seçildi.