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Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi

Prof. Dr. Arıca, ara tatilde çocukların televizyon, bilgisayar ve teknolojik ürünlerle çok fazla uğraştığını belirterek, ailelerin çocuk kaç yaşındaysa bunu 10 dakika ile çarparak günde ekran başında geçireceği süreyi bulabileceklerini söyledi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:19
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Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi

YALOVA AA- Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, ara tatilde çocukların ekranın zararlarına daha fazla maruz kalabileceğini belirterek, özellikle bu dönemde azaltılması gerektiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı da olan Arıca, AA muhabirine, öğrencilerin yarından itibaren ara tatil ve Ramazan Bayramı'yla 9 günlük dinlenme sürecine gireceğini söyledi.

Arıca, bu dönemde öğrencilere ödev verilmemesi, öğrencilerin ders çalışmaması ve tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini anlattı.

Anne ve babaların tatillerde bazı şikayetlerinin olduğunu dile getiren Arıca, şöyle devam etti:

"Ailelerin şikayetleri çocuklarının ara tatilde çok uyuması, çok yemesi, sosyal medya ile uğraşması veya hiçbir şey yapmadığı yönünde. Özellikle ebeveynler çocuklarına nasıl bir plan yapmalı? Öncelikle tatile girdiklerinde aile tek başına bir plan değil, çocuğu da alacakları beraber bir tatil planı yapmaları gerekiyor. En önemlisi, uyku ve beslenme problemleri olmasın diye özellikle okul döneminde nasıl uyuyup besleniyorsa ara tatilde de aynı şekilde devam etmeliler."

Prof. Dr. Arıca, ekranda çok zaman geçirmenin çocukları, gençleri olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu konuda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Arıca, şu ifadeleri kullandı:

"Ara tatilde çocuklar televizyon, bilgisayar, sosyal medya ve teknolojik ürünlerle çok fazla uğraşabilir. Özellikle bu dönemde azaltmaları gerekiyor. Bunun da çok özel bir formülü var. Aileler çocuk kaç yaşındaysa bunu 10 dakika ile çarpacaklar ve bir günde çocuğun ekran başında geçireceği süreyi bulacaklar. 7 yaşındaki bir çocuk günde en fazla 70 dakika sosyal medya veya teknolojik cihazlarla meşgul olabilir. Burada en önemli nokta, çocuğu koşulsuz sevdiğimizi ve güvendiğimizi ona hissettirmeliyiz."

Öğrencilerin başarı veya başarısızlıklarının başka çocuklarla karşılaştırmaması gerektiğini vurgulayan Arıca, bunun dışında mevsim geçişleri nedeniyle bol sıvı tüketmelerini önerdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca
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