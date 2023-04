PlayStation VR 2’nin en iyi oyunları

İSTANBUL - İşte bu oyunlar;

Horizon: Call of the Mountain

PSVR 2’ye özel olarak geliştirilen ve Horizon serisinin atmosferini tüm görkemiyle oyuncuya yansıtan Call of the Mountain, hem görsel olarak, hem de oynanış olarak PSVR 2 sahiplerini son derece mutlu edeceğe benziyor. Dev robotların arasında cirit atmak ve okların PSVR 2 kontrol cihazlarıyla kullanılabilmesi o kadar eğlenceli ki oyun, hiç sonlanmasını istemeyeceğiniz benzersiz bir deneyime dönüşüyor. Bir PSVR 2’ye sahipseniz veya satın almayı düşünüyorsanız, Call of the Mountain’ı da mutlaka listenize almalısınız.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7’nin PSVR 2 özelliklerini kullanmak için yepyeni bir oyun almanıza gerek yok; halihazırda bu oyuna sahipseniz bedava bir güncellemeyle PSVR 2 desteğine kavuşabiliyorsunuz. Öte yandan, gerçekçi bir yarış tecrübesi arıyorsanız PSVR 2 ve Gran Turismo 7 ortaklığının size tarifi mümkün olmayan bir deneyim yaşatacağına emin olabilirsiniz. Oyunun bir başka olumlu yanı da direksiyon aparatına sahip olmasınız bile gamepad’le de son derece keyifli anlar yaşamanızı sağlaması. Oyunun görsel kalitesinin de gözlerinizi kamaştıracağından şüpheniz olmasın.

Moss: Book II

Aslında PSVR ve PC VR sistemleri için 2022 yılında çıkmış olan bu oyun, yapımcılar tarafından PSVR 2’ye de uyarlanmış durumda. Ayrıca, Moss serisinin bu ikinci oyununu daha önce tecrübe etmediyseniz PSVR 2’yle başınızı döndürmeyecek, sakin bir VR tecrübesi sizi bekliyor demektir. Ufak bir fareyi kontrol ettiğimiz oyun, platform ve aksiyon türlerini rengarenk bir dünyada bir araya getirmeyi başarıyor.

Resident Evil Village

Son dönemin en korkutucu oyunlarından biri olan Resident Evil Village da PSVR 2 desteğine sahip oldu. Tüm oyunu PSVR 2 ile oynayabilmenizi sağlayan bedava güncelleme ile birlikte REV’nin dehşetengiz atmosferini sonuna kadar hissedeceksiniz: PSVR 2 için düzenlenen son derece kullanışlı arayüz ve olağanüstü görseller size bambaşka bir tecrübe sunacak. Oyunda ¨ışınlanma¨ özelliği olmadığından baş dönmesi riskine hazır olmanız gerektiğinin altını çizelim.

No Man’s Sky

Diğer platformlarda halihazırda VR desteğine sahip olan No Man’s Sky, PSVR 2 ile birlikte yepyeni bir boyuta taşınıyor zira PSVR’daki bulanık görüntünün yerini müthiş bir netlik alıyor. Sürekli olarak güncellenen No Man’s Sky, PSVR 2 desteğiyle birlikte gezegenler arası seyahat edip farklı keşifler yapmanızı sağlayan, hiç sonlanmasını istemeyeceğiniz bir uzay serüvenine dönüşmeyi başarıyor.

Kayak VR: Mirage

Sanal gerçeklik oyunları her zaman aksiyon ve hareket dolu olmak zorunda değil; neden bir kano kullanarak masmavi suların ve eşsiz manzaraların tadını çıkartmayasınız ki? Kayak VR: Mirage, bizlere tam olarak da bu tecrübeyi sunuyor. Oyunda, kontrol cihazlarıyla kürekleri kontrol ediyor ve size sunulan alanda istediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Yarış meraklılarınınsa diğer oyuncuların hız rekorlarını kırmak için daha tempolu bir maceraya yelken açma şansının olduğunu dile getirmekte fayda var.

Rez Infinite

“Yılların eskitemediği oyun” tanımına bir hayli uyan Rez, aslında 2001 yılında Sega Dreamcast konsolu için hazırlanmış, mükemmel müziklerle bezenmiş ve oldukça farklı oynanış dinamiğine sahip bir aksiyon oyunuydu. Daha sonra ¨Infinite¨ takısını alarak PS4’e ve PSVR’a uyarlandı ve şimdi de PS5’te, PSVR 2 ile birlikte inanılmaz bir görsel şölene dönüşmüş durumda. Eğer bu oyunu daha önce oynamadıysanız ya da oynamış olmanıza rağmen bir de PSVR 2 kalitesiyle deneyimlemek istiyorsanız Rez Infinite’i mutlaka alışveriş listenize ekleyin.

HABER: SELÇK BULUT