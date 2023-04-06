Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.919,87
ALTIN
1.246,03
DOLAR
19,25
STERLİN
24,18
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

Petrolig Games’in geliştirdiği ‘Tatbikat’ isimli eğitici deprem bilinçlendirme uygulaması 7’den 70’e herkesin depreme yönelik bilincini artırmayı hedefliyor.

06 Nisan 2023 Perşembe 10:16
1 Okunma
Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

İSTANBUL- Deprem felaketinin acısını ülkece yaşamaya devam ederken bir yandan da depremin yaralarını el ele vererek sarmaya devam ediyoruz. Bir kez daha böylesine büyük bir felaket yaşamamak hem kurumların hem de kişilerin alacağı tedbirlerle mümkün. Kişisel anlamda alınabilecek bu tedbirlerin başında eğitim ve farkındalık geliyor.  Petrol Ofisi Grubu’nun oyun teknolojileri şirketi Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırırken herkesi bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 

Olası bir depreme karşı hazırlıklı olmayı öğretiyor

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü öğretim üyeleri ve pedagogların katkılarıyla geliştirilen uygulama, olası bir depremde hem kendinizi hem de sevdiklerinizi güvende tutmak için yapılması gerekenleri interaktif bir şekilde öğretiyor. 

Depremde güvende kalmanın yollarını öğreten ‘Tatbikat’, 7’den 70’e herkese hitap eden eğitici bir oyun uygulaması. Tatbikat, ‘Depreme hazırlık, deprem anı ve deprem sonrası’ olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Her aşamada deprem konusunda bilinç kazandırmayı amaçlayan farklı görevleri yerine getirerek oyun tamamlanıyor. 

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat I
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
ABD'li teknoloji şirketi Meta'dan Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıklar konusunda açıklama
ABD'li teknoloji şirketi Meta'dan Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıklar konusunda açıklama
GTech Akademi 9. dönem kayıtları başladı
GTech Akademi 9. dönem kayıtları başladı
Uluslararası ödüllü Timus Networks yatırımcılarla buluştu
Uluslararası ödüllü Timus Networks yatırımcılarla buluştu
Kompakt tasarımlı masaüstü yazıcı kullanıma sunuluyor
Kompakt tasarımlı masaüstü yazıcı kullanıma sunuluyor
Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor
Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor
Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor
Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor
CoreTalent Genç Yetenek Programı Yeni Adaylarını Bekliyor
CoreTalent Genç Yetenek Programı Yeni Adaylarını Bekliyor
Hyundai IONIQ 6 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) Seçildi.
Hyundai IONIQ 6 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) Seçildi.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi