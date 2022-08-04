Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.728,11
ALTIN
1.028,28
DOLAR
17,97
STERLİN
21,95
EURO
18,34
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 23...
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PanTher Radar ile Orman yangınları önlenebilir

PanTher Radar (elektro-optik termal radar) ile ormanlar, 365 gün- 24 saat 360 derece panoramik görüntü ile insansız izlenerek, olası bir duman, ısı algılaması veya hareket gibi değişiklikler, yerel ve uzak izleme ekranından izlenebiliyor ve anında yetkililere alarm, e-posta, SMS vb yöntemler ile iletiliyor. PanTher Radar ile ormanları korumak ve yangınları önlemek mümkündür.

04 Ağustos 2022 Perşembe 14:07
PanTher Radar ile Orman yangınları önlenebilir
HABER: DİNÇER KARACALAR
Ülkemizin ilk elektro-optik termal radarı olan PanTher Radar sistemi, 43 yıldır ileri teknoloji üreten Canovate Group bünyesindeki Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Canovate Group, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın 10 global markası arasında yer alıyor. Canovate Balistik tarafından PanTher Radar’ın da bulunduğu termal ve optik ürünlerin yanı sıra, seviye IIIA, III ve IV balistik ürün ailesi ile talebe göre esnek üretim imkanlarıyla hizmet veriliyor.

Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmaları kullanılıyor

Canovate Group teknik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülkemizin ilk elektro-optik termal radarı olan PanTher Radar projesi, geçtiğimiz yıl hayata geçirildi. Son bir yıldır yangın algoritmaları ve kullanıcı ekranları geliştirilmeye devam ediyor. Mevcut birçok termal ve PTZ kameraya, Canovate yazılımı entegre ediliyor ve bu şekilde Orman Genel Müdürlüğü’nün envanterindeki kamera donanımları, sisteme dahil edebilir hale getirilmiştir. Bunun yanında Canovate’de, TÜBİTAK desteği ile 3D Termal Radar projesi yürütülüyor ve bu proje ile -15 ile +90 derece dikey ve 0-360 derece arasında Termal Görüntü alınarak, analiz yapılabilmektedir. Bunun ile kara, hava ve deniz hedefleri ve hareketliliği kontrol edilebilmektedir. Ayrıca bu proje de, Derin Öğrenme (Deep Learning) algoritmaları kullanılmaktadır. PanTher Radar Sisteminin, ülkemizin yanı sıra, önümüzdeki süreçte özellikle yangınlarla boğuşan ABD, Avustralya, Yunanistan, Brezilya gibi birçok ülkede yoğun talep görmesi hedefleniyor.

PanTher Radar sisteminin özellikleri nelerdir?

1-PanTher Radar sistemi, insandan bağımsız olarak, 10-15 kilometre yarıçapa kadar Dual Spektrum Zoomlu kamera sistemi ile Termal Radar Algoritması kullanılarak, 365 gün-24 saat sürekli gözlem yaparak, alarm üretiyor. Bu sistem, orman yangınlarını önlemek için özel olarak geliştirilmiştir ve patenti alınmıştır.

2-Yangın ve duman algılamasının yanında, istenilen alanlarda hareket analizi algoritması bulunuyor. Bununla örneğin açık alanlarda ve yollarda ormana girip çıkan insan-araç ve diğer canlıları algılama ve alarm üretme imkânı sağlanıyor.

3-Yangın ve alarm üretilen noktalara ait, görüntü analizi ile yaklaşık koordinat bilgisi üretiliyor. Bu açıdan bakıldığında, yerine göre asayiş olaylarına da katkı sunuluyor.

4-İzleme alanındaki hava durumu, güneş radyasyonu, toprak nemi, Ph vb gibi istenen parametreleri gerçek zamanlı algılayıp, izleme merkezine istenen aralıklarda iletiyor.

5-Alarmların bölgesel ve ulusal olarak belirli merkezlerde izlenmesini ve alınan görüntülerin ve verilerin buralarda depolanmasını sağlıyor.

6-Gözetleme merkezinde, insan veya bekçi gereksinimini ortadan kaldırıyor. Geliştirilen görüntü işleme algoritması sayesinde, GPS ve Lazer mesafe ölçer olmaksızın, yaklaşık hedef konumu veriyor. Olası bir duman, ısı algılaması veya hareket gibi değişiklikler, anında yetkililere Yerel ve Uzak İzleme Ekranında izlenebiliyor, e-posta ve SMS vb yöntemlerle iletiliyor.

7- Sağlanan bu veriler Orman için hayati önem taşıyan şu verileri sağlamaktadır:

**Anlık ve gerçek zamanlı ve yerel meteorolojik veriler olduğundan, yangın öncesi kritik uyarılar üretiliyor. Aşırı Sıcak, Çok Düşük Nem, Toprak Kuruluğu vb. Bu sayede bölge, yangın öncesi özel izleme ve korumaya alınabiliyor.

**Yangın esnasında mevcut bilgilerin yanında, rüzgarın yönü ve şiddeti gibi ilave parametreler gerçek zamanlı ve yerel olarak iletildiğinden, müdahale hakkında çok daha doğru kararlar alınması sağlanıyor.

**Uzun vadeli Meteorolojik ve Toprak verileri analizleri ile orman emvalinin gelişimi konusunda daha gerçekçi veriler sağlanmış olmaktadır.

Canovate Balistik hakkında:

Canovate Balistik, 1965’ten bugüne bünyesindeki farklı şirketlerle faaliyetlerde bulunmakta olan Canovate Group’un bir üyesidir. Grup, dinamik, çağdaş ve yenilikçi yöntemler ile yönetilen, her biri kendi konusunda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda uzun yıllardır söz sahibi olan, yaptığı Ar-Ge yatırımları ve Canovate patentli ürünleri ile savunma, enerji, telekomünikasyon, fiber optik (FTTX), veri merkezi gibi bilişim teknolojilerinin entegre kullanım alanlarında çözümler üreten global bir ileri teknoloji kuruluşudur. UL, CE, RoHS, GOST-R vb belgelerle ürün kalitesini yükseltmiştir. Süreçleri devam edenlerle birlikte 24 adet ulusal ve uluslararası patent, tamamlanan ve devam etmekte olan 19 adet TÜBİTAK destekli ar-ge projesi ve Resmi ar-ge merkezinde onlarca proje geliştirmeye devam etmektedir. Canovate Balistik Sistemleri, dünyanın en ünlü üreticilerinden birisi olan "ARMOR SHIELD" firmasının uluslararası bilgi birikimi ve belge kazanımlarını da bünyesine katmıştır ve tesis güvenlik, üretim izni, Nato Güvenlik ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PanTher Radar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyoruz
Ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyoruz
TEKNOFEST Karadeniz’in açılışı yapıldı
TEKNOFEST Karadeniz’in açılışı yapıldı
Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
Sungur'un omuzdan atılan versiyonu TSK'ya teslim edildi
NASA, James Webb’in çektiği renkli fotoğrafları yayınladı
NASA, James Webb’in çektiği renkli fotoğrafları yayınladı
Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek
Şahin, TÜBİTAK 1005 kodlu proje geliştirmeden projeler geliştirecek
James Webb Uzay Teleskobu’ndan evrenin en derin ve detaylı fotoğrafı
James Webb Uzay Teleskobu’ndan evrenin en derin ve detaylı fotoğrafı
10 BİN GÖKYÜZÜ MERAKLISI VAN’DA BULUŞTU
10 BİN GÖKYÜZÜ MERAKLISI VAN’DA BULUŞTU
BİLİM YOLCULUĞUNDAKİ UMUDUMUZ, GENÇLERİMİZ 
BİLİM YOLCULUĞUNDAKİ UMUDUMUZ, GENÇLERİMİZ 
2022 Yılı Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin İkincisi Van’da Başladı
2022 Yılı Gökyüzü Gözlem Etkinliğinin İkincisi Van’da Başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول