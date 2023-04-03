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Oyun tutkunları heyecan dolu yeni Odyssey Evreni’ne çağırıyor

Samsung, Odyssey monitör serisinden ilham alarak, çok sevilen Fortnite oyunu için ‘Odyssey Evreni’ adında yeni bir oyun içi harita geliştirdi. Fortnite için özel olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş harita, oyun severlerin kullanımına açıldı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 22:05
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Oyun tutkunları heyecan dolu yeni Odyssey Evreni’ne çağırıyor

İSTANBUL- Samsung, Tutkunlarına Odyssey Evreni adı altında yeni bir kişiselleştirilmiş oyun içi harita sunduğunu duyurdu. Oyun severler, 23 Mart itibarıyla benzersiz özelliklere sahip bu haritayı Fortnite oyun deneyiminde kullanmaya başladı.

Oyun tutkunlarına özel olarak geliştirilen Odyssey Evreni, Samsung Odyssey monitör serisinin yeni nesil oyunlar konusunda farkını ortaya koyarak, yeni bir oyun içi deneyim platformu sunuyor.

Odyssey Evreni, Odyssey serisinden ilham alan farklı oyun içi bölgelerden oluşuyor. Yeni ve sabit oyun içi haritada 5 ayrı bölge bulunuyor ve bu bölgelerden her biri Odyssey monitör serisine ait farklı modellerden ilham alıyor. 

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Odyssey Evreni
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