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Olumsuz hava koşulları veri kaybını artırıyor

Yağmur, fırtına, aşırı sıcak gibi olumsuz hava koşulları cihazlarda hasar yaratarak veri kaybına yol açabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ağır hava koşullarından etkilenen cihazlardaki verileri korumanın yollarını paylaşıyor.

Olumsuz hava koşulları veri kaybını artırıyor

Yağmur, fırtına, aşırı sıcak gibi olumsuz hava koşulları cihazlarda hasar yaratarak veri kaybına yol açabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ağır hava koşullarından etkilenen cihazlardaki verileri korumanın yollarını paylaşıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:24
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Olumsuz hava koşulları veri kaybını artırıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaz ve kış aylarının en ağır geçtiği zamanlarda sıvı teması, aşırı ısınma, elektrik kesintisi gibi durumlar depolama cihazlarının olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Şiddetli hava koşullarının yaşandığı dönemlerde veri kayıplarının arttığını belirten VGünal, depolama cihazlarını bu gibi durumlarda olası bir hasardan korumak ya da hasar sonrası yanlış müdahalede bulunmamak adına kullanıcıların bilmesi gerekenleri paylaşıyor. 

Verilerinizi Ağır Hava Koşullarından Korumanın Yolları 

1. Yaz sıcakları, depolama cihazlarında aşırı ısınma yaratarak ciddi problemlerin habercisi olabiliyor. Bu nedenle bilgisayarlarınızı ve mobil cihazlarınızı nispeten soğuk ve kuru bir yerde tutun ve yazın aşırı sıcak olan araba gibi ortamlarda cihazlarınızı uzun süre bulundurmayın. 

2. Cihazlarınızdaki soğutucuların düzenli çalıştığından emin olun. Bilgisayar işlemcisinin hızındaki artışlar, daha çok güce ihtiyaç duymasına yol açar. Bu durum ise cihazın ısınmasına sebebiyet vereceği için özellikle yaz aylarında cihazların soğutma sisteminde bir eksiklik olması veri kaybına yol açabilir. 

3. Yıldırım düşmeleri ani veri kayıpları yaratabiliyor. Böyle bir zararı önlemek için güç kaynağınız ile bilgisayarınızın elektrik kablosu arasında bir voltaj sabitleyici kullanın. 

4. Elektrik kesintileri sırasında cihazlarınızın kapanmasını engelleyecek çözümlerle veri kaybının önüne geçecek önlemler alın. 

Hava Koşullarından Etkilenen Cihazlara Bunları Yapmayın! 

1. Hasarlı olduğunu açık olarak gördüğünüz laptop, masaüstü bilgisayar, telefon, tablet ya da hard diskleri çalıştırmayı kesinlikle denemeyin. 

2. Kullanıcıların yanlış müdahaleleri nedeniyle pek çok veri kurtarma operasyonu daha zor hale geliyor. Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir diskin ya da sunucunun içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın. 

3.Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır. 

4. Fiziksel hasar görmüş bir hard diskteki verileri veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar. 

5. Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin. Medyanızla bir profesyonel veri kurtarma hizmetlerine başvurarak veri kurtarma seçeneklerinizi ve şansınızı öğrenin.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olumsuz Hava KoşullarıVeri Kaybı
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