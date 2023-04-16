Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OKX, isim sponsoru olduğu Istanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti

Global kripto para borsası OKX, sahip olduğu vizyon doğrultusunda kripto ekosistemini anlatmak adına dünyanın birçok bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemde Türkiye ekosistemi içerisinde ciddi adımlar atan borsa, şimdi de isim sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti.

16 Nisan 2023 Pazar 14:50
2 Okunma
OKX, isim sponsoru olduğu Istanbul Fintech Week’te kripto dünyasını temsil etti

İSTANBUL- İşlem hacmine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası ve önde gelen Web3 teknoloji şirketi olan OKX, kripto dünyasının gelişimi adına faaliyetlerine devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından birçok kripto yatırımcısına hizmet sunan global borsa, uzun bir süredir Türkiye kripto ekosisteminin önemli aktörleri arasında gösteriliyor. Bu kapsamda, yürüttüğü yenilikçi çalışmalarla bilinen OKX, şimdi de isim sponsorluğunu üstlendiği Istanbul Fintech Week’in katılımcılarına kripto ekosisteminin yapısını, vizyonunu ve perspektifini anlattı. 

Etkinlik alanında kurulan OKX standında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, standı ziyaret edenlerin soruları yanıtlandı ve OKX’in Türkiye’de yürüttüğü iş süreçleri hakkında bilgi verildi. Organizasyonun açılış konuşmasını (Merkeziyetsiz Ortamda Merkezi Trading’in Dönüşümü) üstlenen OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, kripto para dünyasına ilişkin güncel konjonktürü değerlendirirken; şeffaflık politikaları, rezerv kanıtları ve regülasyonları kapsayan ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Istanbul Fintech Week, bir kez daha yarattığı atmosferle sürekli değişen finansal hizmetler endüstrisindeki paydaşlara küresel bir tartışma ve bilgi alışverişi zemini sundu. İlk üç organizasyonda yaklaşık 30 ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı ağırlayan etkinlik, inovatif zihinleri ve girişimcileri bir araya getirdi. Etkinlik süresince, sektörün önde gelen isimleri Blockchain Festivali ve Dijital Finans Zirvesi başlıklarıyla düzenlenen zirvelerde, finansal teknolojiler dünyasındaki iki temel alanı masaya yatırdı. 

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
OKX
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk özel yer gözlem uydusu uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk özel yer gözlem uydusu uzaya fırlatıldı
Çin Uzay İstasyonu, oksijen kaynaklarının yüzde 100 yenilenmesini sağlıyor
Çin Uzay İstasyonu, oksijen kaynaklarının yüzde 100 yenilenmesini sağlıyor
Uluslararası Robotik Yarışmasının Türkiye Turnuvaları Sona Erdi
Uluslararası Robotik Yarışmasının Türkiye Turnuvaları Sona Erdi
İzmir temiz enerjinin dev buluşmasına hazırlanıyor
İzmir temiz enerjinin dev buluşmasına hazırlanıyor
Sudan'daki çatışmaların ilk gününde 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı
Sudan'daki çatışmaların ilk gününde 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı
Yapay zeka, insanlar için hayati önem taşıyan anlarda söz sahibi olabilir
Yapay zeka, insanlar için hayati önem taşıyan anlarda söz sahibi olabilir
Çin, "Fıngyün-3 07" meteoroloji uydusunu fırlattı
Çin, "Fıngyün-3 07" meteoroloji uydusunu fırlattı
Bayraktar Kızılelma 4'üncü uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Kızılelma 4'üncü uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı
Rasat ve Göktürk 2'den kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık
Rasat ve Göktürk 2'den kazandığımız bilgi birikimini imece uydusuna yansıttık

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi