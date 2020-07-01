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NASA, Güneş’in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 10 yıl boyunca Güneş’in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film olarak yayınladı. Filmde Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar da yer aldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28
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NASA, Güneş’in 10 yıllık fotoğraflarını 1 saatlik film haline getirdi

ABD - NASA tarafından 2010 yılının Şubat ayında başlatılan proje kapsamında, her 0.75 saniyede bir Güneş’in 425 milyon çözünürlüklü fotoğrafı çekildi. 10 yıl boyunca çekilen ve toplamda 20 milyon gigabayt tutan fotoğraf verisi, NASA tarafından hızlandırılmış video haline getirildi.

FOTOĞRAFLARLA GÜNEŞLE İLGİLİ SAYISIZ KEŞİF YAPILABİLECEK

NASA, bu görüntülerle Güneş ile ilgili sayısız yeni keşif yapılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada görüntülerde bazen siyah kareler olduğunu ve bunların da tutulmalardan kaynakladığı ifade edildi. NASA, gelecek günlerde Güneş’i izlemeye devam edeceklerini ve 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAGüneş
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