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Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim hakkına sahip olduğunu iddia ederek bunu öğrendiğinde "aklının başından gittiğini" söyledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:26
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Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası

ANKARA AA- The Hill’in haberine göre, Musk, Fox News'ta Tucker Carlson'la yaptığı röportajda, ABD hükümetinin, kendi platformundaki kullanıcıların direkt mesajlarını okuma yetkisinin olduğu bilgisini öğrendiğinde "şok geçirdiğini" belirtti.

Musk, Carlson'a "Hükümet kurumlarının Twitter'da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişiminin boyutu aklımı başımdan aldı ve bunun farkında değildim." dedi.

Musk, ayrıca yapay zeka dalgasıyla ilgili endişelerini dile getirerek, teknolojinin medeniyeti yok etme potansiyeline sahip olduğuna inandığını kaydetti.

Musk, "Yapay zeka, bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, yanlış bir uçak tasarımından veya bakım sürecindeki yanlışlık ihtimalinden daha tehlikelidir. Bu potansiyele sahip olması açısından da medeniyeti yıkma potansiyeline sahiptir." dedi.

AA

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