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Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!

Oyuncuyu esas alan anlayışıyla tüm dijital oyun alışverişlerinde oyuncuların bir numaralı tercihi olan oyunfor.com’un açıkladığı verilere göre 2023'ün Mart ayında mobil oyun satışları büyük bir darbe aldı. Geçtiğimiz ay düşüş yaşayan PC oyunları kategorisi ise beklenmedik bir şekilde yükselişe geçti.

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:33
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Mobil oyun alışverişlerinde büyük düşüş!

İSTANBUL- Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı verilere göre, 2023 Mart ayında oyun alışverişlerindeki gerileme devam etti. 2023 Ocak ayına göre %15 gibi büyük oranda bir düşüş yaşanırken, 2023 Şubat ayına göre de %5’lik bir azalma yaşandı. Buna karşın oyun alışverişleri 2022 yılı Mart ayına göre de %5’lik bir artış gösterdi. PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre yükseliş gösterirken mobil oyunlarda uzun bir süre sonra düşüş yaşandı. En çok artışın ise PC kategorisinde olduğu gözlemlendi.

Mart ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun bir kez daha Valorant oldu. Call of Duty: Warzone 2.0 ülkemizde en çok oynanan oyunlarda en hızlı yükselişe geçen oyun oldu ve Mart 2023’te en çok oynanan oyunlar listesinde ikinci sırada yer almayı başardı. Geçtiğimiz ay League of Legends da uzunca bir sürenin ardından tekrar yükselişe geçti. Son iki yıldır ilk defa en çok oynanan oyunlarda ilk dörtte mobil oyun kategorisinden oyun yer almaması dikkat çekici bir gelişme olarak bu aya damga vurdu. Toplam olarak değerlendirdiğimizde 2023 yılı itibarıyla mobil oyun kategorisindeki satışların azalma trendinde olduğu görülüyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Mobil Oyun Alışverişlerinde Büyük Düşüş
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