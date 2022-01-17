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Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor

17 Ocak 2022 Pazartesi 10:32
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Milli Muharip Uçak için kritik alt sistemler çalışmaları sürüyor

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler'in (ALTINAY) ortaklığında kurulan TAAC Havacılık Teknolojileri, 2023 yılında hangardan çıkacak Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sistemi, iniş takımı ve silah kapağı açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam edyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC Havacılık Teknolojileri, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor. Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçağı'nın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma-kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de TUSAŞ tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor. 



'ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜYOR'

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Altınay Havacılık ile ortak iştirakimiz olan TAAC Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize milli imkanlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine de katkı sağlayacak. Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise "Savunma ve havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkemizi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalışıyoruz. TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAC Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimiz ile bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin gelişip güçlenmesi adına alın teri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Havacılık Ve Uzay SanayiiMilli Muharip Uçak
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