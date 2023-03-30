MediaMarkt'ın Sadakat Programı MediaMarkt CLUB 4 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye'nin 2019 yılında hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB, 4'üncü yılında 4 milyon üyeye ulaştı.

Şirket açıklamasına göre, geniş ürün yelpazesini teknolojiseverlere sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, bir yandan mağazalar açarak Türkiye'deki yatırımlarına devam ederken bir yandan da teknolojiseverler için hayata geçirdiği özel hizmetlerle 'en iyi deneyimi sunma' iddiasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 4 yıl önce MediaMarkt CLUB hayata geçirildi. Sunulan fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı MediaMarkt CLUB'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı ise 4 milyona ulaştı.

MediaMarkt CLUB'ı mağazalardan 'mediamarkt.com.tr'ye, çağrı merkezinden mobil uygulamaya kadar MediaMarkt'ın olduğu her yerde kullanabilen teknolojiseverler, bu sayede kendilerine özel indirimlerden ve hediye fırsatlarından yararlanabiliyor. Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya 'mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik' adresinden üye olabiliyor.