Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Takım Ödülleri’nde toplam 10 ödülün sahibi oldu

Türk otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Wheels’in her yıl düzenlediği Bölgesel ve Global Maxion Takım Ödülleri’nde 6 birincilik ödülü başta olmak üzere, toplamda 10 ödül kazanarak, büyük bir başarıya daha imza attı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:26
5 Okunma
Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Takım Ödülleri’nde toplam 10 ödülün sahibi oldu

İSTANBUL- Maxion Wheels’in her yıl düzenlediği Bölgesel ve Global Takım Ödülleri Yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu. Maxion İnci Jant Grubu Bölgeselde 5, Globalde de 5 ödül kazanarak toplamda 10 ödüle layık görüldü. 

EMEA Bölgesinde 5 birincilik

Maxion İnci Jant Grubu, Bölgesel Maxion Takım Ödülleri’nde Maxion Wheels’in Almanya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Güney Afrika’daki fabrikaları arasında 5 birincilik ödülünün sahibi oldu. 

Maxion İnci Çelik, PACKMAN Projesiyle Yönetim Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde ve MAXIBAK Projesiyle de Destek Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci oldu.

Maxion Jantaş, Takeoff Projesiyle OPEX kategorisinde birincilik kazandı. 

Maxion İnci Alüminyum da iki ödülle döndü. SupENer projesiyle Destek Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci ve DownTime Patrol projesiyle de Üretim Doğal Çalışma Ekibi kategorisinde birinci oldu. 

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli hava araçlarının "keskin gözlerinden" kaçış yok
Milli hava araçlarının "keskin gözlerinden" kaçış yok
“Teknolojinin afetini, afetin teknolojisine dönüştürmenin zamanındayız”  
“Teknolojinin afetini, afetin teknolojisine dönüştürmenin zamanındayız”  
Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek
Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek
Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı
Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı
Generative AI (Üretici Yapay Zeka) girişimi Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı
Generative AI (Üretici Yapay Zeka) girişimi Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı
Bilişim 500 Araştırmaları Başvuruları Başladı
Bilişim 500 Araştırmaları Başvuruları Başladı
Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor
Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor
Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi