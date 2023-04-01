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Markalar Reklam Bütçesini Doğru Kullanıyor ve Verimliliğini Arttırıyor

Markalar yıl içinde pazarlama için cirolarından önemli rakamları ayırırken, bunun satış, bilinirlik ve itibarlarına yansımasını istiyor. Gerçekte ise başarı ölçümlenebildiği kadar elde edilebiliyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:41
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Markalar Reklam Bütçesini Doğru Kullanıyor ve Verimliliğini Arttırıyor

İSTANBUL- Türkiye’de reklam harcamaları 2022 yılının ilk yarısında 17 milyar TL’ye ulaşırken, markalar ciro hedefleriyle doğru orantılı olarak önemli bütçeler ayırarak rakipleriyle pazarlama yarışını ara vermeksizin sürdürüyor.  Düşük bütçelerle de marketing yapmak ve başarılı olmak mümkün ama dijital, geleneksel ve billboard ile topyekûn bir marketingin en mütevazı maliyeti birkaç yüz bin dolardan başlıyor. Yıl sonunda ise yapılan reklam harcamaları ile ciro karşılaştırılarak yeni yılın marketing bütçesi oluşturulmaya çalışılıyor. Reklamın her zaman satış getirmediği markalara itibar ve bilinirlik de sağladığı düşünüldüğünde, pazarlama için harcanan bütçelerin daha verimli hale getirilmesi için doğru bir ölçümleme sistemi gerekiyor. Call tracking yani Çağrı İzleme yöntemi büyüklük fark etmeksizin tüm markaların uygulaması gereken pazarlama faaliyeti olarak ön plana çıkıyor. Ama call tracking’i de tek başına yapmak yeterli sonuçları sağlamıyor. 128 ülkede dijital marketing’ten pazar yeri yönetimine kadar birçok alanda faaliyet gösteren Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara pazarlama sonuçlarının ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi için doğru call tracking yöntemine ilişkin çeşitli önerilerde bulundu.

HABER: SELÇUK BULUT

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Markalar Reklam Bütçesini Doğru Kullanıyor Ve Verimliliğini ArttırıyorBunun SatışBilinirlik Ve Itibarlarına
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