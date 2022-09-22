Lidya Grup, SIGN İstanbul 2022’de Teknoloji Şovu Yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi, Kongsberg ve kendi markası Sutec makinelerini ülkemizde temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası oldu ve 12 Hall’de E-10 / E-12 / F-20 nolu 400 metrekarelik standında markalardan sergilediği 25 makine ile adeta teknoloji şovu yaptı. Fuara özel kampanyalı fiyatları ve uygun finansman çözümleri ile ses getiren Lidya Grup, ülkemizin tüm illerinden ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırladı. Pandeminin ardından fuara yurtiçinin yanı sıra yurtdışından da yoğun ziyaretçi katılımcı gerçekleşti. Ülkemizden ve dünyadan yaklaşık 80 ülkeden 25 binin üzerindeki alıcıyı ve 300’ün üzerindeki katılımcı firmayı bir araya getiren SIGN İstanbul Fuarı, endüstriyel reklamcılık ve dijital baskı dünyasının kalbinde yer alıyor.

Ülkemizde ve dünyada zirvede yer alıyor

Fuarlarda standın teknoloji şölenine dönüştüğünü kaydeden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“SIGN İstanbul 2022 fuarındaki standımızda, dijital baskı makinelerinin en star makinelerini, herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için sergiledik. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının hepsi baskı sektöründe gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır ve bu nedenle yatırım kararından önce yakından incelenmesi önemlidir. Fuara özel düzenlediğimiz kampanyalı fiyatlar ve uygun finansman çözümlerimiz ile son yılların en başarılı fuarlarından birisini geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Lidya Grup olarak bizler, yaptığımız her iş’te, daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve elde ettiğimiz başarılar neticesinde şirketimizi ülkemizde ve Londra’daki Lydia Digital ltd şirketimiz ile Birleşik Krallık başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada zirvede tutmaya devam ediyoruz.” dedi.

Yatırım yapan kazanır

İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda uygun finansman bulunduğunda iş dünyasının yatırım yapmasının önemine değinen Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, “Ülkemiz özelinde baktığımızda, yüzde 80 enflasyon olan bir ortamda yüzde 25 – 30 ile kredi alınabiliyorsa, bu yatırımcılar için bir fırsattır ve şuan yatırım yapan kazanır.” dedi. Pandeminin ardından Rusya- Ukrayna savaşının da etkisiyle enflasyonun dünya genelinde sorun olduğunu anlatan Başkan Bekir Öz, tedarik zincirindeki sıkıntılar ile lojistik ve enerji maliyetlerindeki yükselişin, global ölçekte enflasyona neden olmaya devam ettiğini belirtti.

İş dünyasına tavsiyede bulunan Başkan Bekir Öz, şunları kaydetti: “Bu dönemde, stokların, genel giderlerin ve nakit akışının daha iyi yönetmesi gerekiyor. Şirketlerin, işletmedeki iş süreçlerini yeniden gözden geçirip, yapılarını daha sağlıklı bir hale getirmeleri lazım. Riskler doğru yönetilirken, diğer taraftan panikle kar marjından feragat etmeden soğukkanlı olarak iş yönetilmelidir. Firma sahipleri ve yöneticiler, rakamlara göre karar vermelidir ki, burada ekonominin, pazarın, müşterinin gerçeklerine göre hareket etmek önemlidir. Bir diğer konu, şirketlerin büyük çoğunluğu planlama ve ölçme yapmıyor. Oysa, iş’i yönetirken planlama yapmak ve sonrasında ölçmek gereklidir.” diye konuştu.

Dijital baskı sektöründe zengin ürün ailesine sahip

Temsil edilen 5 marka ile dijital baskı sektöründe zengin ürün ailesine sahip olduklarını ifade eden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları belirtti:

“Dijital baskı sektöründe dünya markaları arasında konumlanan Xerox, Epson, Efi, Sutec ve Kongsberg makinelerini temsil ediyoruz. SIGN İstanbul’da, 5 markamızdan ürün ailemiz ve yeni lansmanını yaptığımız modeller yer aldı. Markalarımızın hepsinde, daha yüksek kalitede, daha düşük maliyetle, daha verimli bir şekilde üretim yapabilme imkanı sunuyoruz. Standımıza gelen ziyaretçiler, fuar boyunca dijital baskı ile ilgili tüm teknolojileri yerinde deneyimledi, teknolojilerini ve numuneleri yakından görme fırsatına sahip oldular. Fuarda gerek teknolojideki son yenilikleri sunmamız, gerek fuara özel düzenlediğimiz TL kampanyası nedeniyle yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık. Eylül ayından itibaren firmamızda yoğun ve hareketli günler bekliyoruz, geçtiğimiz birkaç yıldır ertelenen yatırımlar son günlerde yapılmaya devam ediyor.” dedi.

Fuara, 5 markadan yeni modeller ile katıldı

Fuara, temsil edilen 5 markadan yeni modeller ile katıldıklarını anlatan Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, konuşmasına şöyle devam etti:

“Global markaları temsil eden, ciddi bilgi birikimi ve tecrübesi bulunan, güçlü finansman yapısı olan, güçlü insan kaynağı ve organizasyonel yapısı bulunan global bir şirketler grubuyuz. Dijital baskı sektöründe ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın lider teknoloji şirketiyiz. Fuarda markalarımızdan zengin bir makine parkuru ile yer alarak, fuarının buluşma noktası olduk. Standımızda aralarında; Efi’den 30H, Kongsberg endüstriyel kesim makinesi, Epson’dan R5010L ve F2100, Xerox’dan 4100 ve c9070, Sutec’den DTF ve sublimasyonın aralarında bulunduğu 25 makinemiz ile katıldık. Fuar boyunca, yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık. Bu yılın son 4 ayında işimizde ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Geçmiş yıllarda ertelenen yatırımlar da yapılmaya başladı ve devam ediyor.” şeklinde konuştu.