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Lidya Grup, dijital baskı makinelerindeki teknolojileri tanıtmaya devam ediyor

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nde dijital baskı makinelerindeki son teknolojileri tanıtmaya devam ediyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 13:24
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Lidya Grup, dijital baskı makinelerindeki teknolojileri tanıtmaya devam ediyor

Xerox, Epson, Efi, Kongsbergglobal markalarını ve kendi markası Sutec’i temsil eden Lidya Grup, temsil ettiği markalar, bilgi birikimi, tecrübesi, organizasyon yapısı ve finansal gücü ile Türkiye’de lider ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinin sayılı birkaç firmasından birisidir.

Başakşehir’dekiLidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nde, 21 Mart Salı günüKongsberg ve Sutecdijital baskı makineleritanıtım organizasyonu düzenlendi.Organizasyona, İstanbul’un yanı sıra, İzmit, İzmir, Ankara, Antalya gibi çeşitli illerden müşteriler yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Ülkemizde 23 ilimize doğrudan satış ve servis hizmeti veren Lidya Grup, 23 ilimizin dışında kalan tüm bölgelerde 22 bayi ile çalışmaya devam etmektedir.

Yıl boyunca farklı teknolojilerdeki makineleri tanıtacak 

Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nde yıl boyunca farklı teknolojilerdeki makinelerin tanıtımının yapılacağını kaydeden Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları söyledi:

“Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzde, dijital baskıyla ilgili tüm teknolojileri ve farklı ekipmanlarısergiliyoruz. Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Sutecmarkalarının farklı teknolojilerdeki uygulamalarını, eşi benzeri olmayan merkezimizde, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle müşterilerimize sunarak teknolojideki son gelişmeleri anlatacağız.Mart ayındaki organizasyonumuzda Sutec ve Kongsberg markalarını detaylı olarak incelemek isteyen müşterilerimize, detaylı bilgiler vermiş olduk. Önceki yıllarda, dijital baskı sektöründeki yeni teknolojileri görmek ve makinelerin yeteneklerini deneyimlemek fuarlarda ve yurtdışı etkinliklerde mümkün olurken, Başakşehir’deki Merkezimiz sayesinde yıl boyunca makinelerin teknolojilerini görmek ve demolarınıyapmak mümkün hale gelmiştir. Günümüzde teknolojinin ileri gitmesiyle,makinelere sürekli yeni özellikler eklenmeye devam etmektedir. Burada müşteriler, makinelerin yetkinliklerine hakim olmayı istemektedirler ve artık yapılan işlerin birçoğu daha kolay yolla ve daha basitleştirici yöntemlerle teknolojinin sayesinde yapılmaktadır. Kısaca burada amacımız, düzenleyeceğimiz organizasyonlarla müşterilerimize; hem tanıttığımız modelleri tam olarak anlatmak, hem sağladığı faydayı ve katma değeri göstermek, hem de teknolojisinden bahsetmektir.Merkezimiz sayesinde, makine yatırımı yapacak olan iş insanları, dijital baskı makinelerini ve makinenin çıktılarını kataloglardan görmek yerine, gerek düzenlediğimiz etkinliklerde gerekse istedikleri zaman, yakından görerek ve fiziki sonuçlarını alarak, farklı aplikasyonları deneyerek ve testlerden geçirerek, yatırım kararlarını sağlıklı bir şekilde almaya başladılar.” dedi.

Etkinliklere ve workshop’lara önem vermektedir

Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü ilk olarak planlarken organizasyonlar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, şunları anlattı:

“Günümüzde geleneksel medya malzemelerinin dışında,deri, taş, seramik, ahşap, metal, ambalaj, duvar kağıdı, metal gibi farklı malzemelerin ve kalınlıkların üzerine dijital baskılar yapılmaktadır. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Sutecmarkalarının farklı teknolojileri bulunmakta, farklı medyalara farklı alanlara hitap etmektedir. Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzü ilk olarak planlarken, buradaevent organizasyonları yapma düşüncemiz vardı. Bugüne kadar çeşitli organizasyonları yaptık veönümüzdeki dönemde hemen hemen her iki üç ayda bir temsil ettiğimiz markalara ilişkin etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu etkinliklerin amacı,müşterilerimizle bir araya gelerek birlikte ortak paylaşım zamanı yaratmak ve tabii ki teknolojilerimizi tanıtmaktır. Mart ayında yaptığımız etkinlikteKogsberg ve Sutecmarkalarının teknolojilerini anlattık. Tabi bunun yanında gelen misafirlerimize temsil ettiğimiz tüm ürünleri ve teknolojileri tanıtmak ve ileriye yönelik projeksiyonlar çizmek önemli oldu. Bu tip karşılıklı etkileşimler, her iki taraf için bilgi alışverişi de kazandırıyor. Bizler, müşterilerimize yeni projeler, yeni teknolojiler, maliyet avantajları hakkında bilgilendirmeler yaparken; müşterilerimiz yapılan işlerin teknik detayları ve teknolojisi hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Bu nedenle,etkinliklere ve workshop’lara çok önem veriyoruz.” diye konuştu.

Müşterilere özel demolar yapmaktadır

Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nün sektöre kazandırdıkları açısından çok değerli olduğunun altını çizen Lidya Grup Pazarlama Sorumlusu Şule Şekeroğlu, şunları belirtti:

“Müşteriler için ürünü almadan önce deneyimlemek çok önemli. Bu yüzden firmalar dijital baskı makinesi ve dijital kesici alacakları zaman ihtiyaçlarına göre farklı çeşitleri görmek ve iş planlarına göre kendi ürün baskıları ile test etmek istedikleri zaman ya fuarlara gidiyorlar ya da videolarından izliyorlardı. Bu süreç, Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müz ile değişti ve İstanbul’da istedikleri zaman makinelerin teknolojilerini ve yetkinliklerini test etme imkanına sahip oldular. Başakşehir’deki yerimizde, Lidya Grup’un Satış ve Servis kalitesi farkıyla, istedikleri her soruya cevap bulurken, teknolojideki gelişmeleri deneyimleme fırsatı yakalamaktadır. Bir müşterimiz; dijital baskı makinesi veya dijital baskı kesicisi almak veya denemek istediğinde, satış temsilcimizden randevu alarak, birebir makineye ilişkin tüm teknolojiyi öğrenerek, çıktılarını yakından görebilmektedir ve müşterimize özel demo yapmaktayız. Çünkü müşteriler, alacakları yeni bir dijital baskı makinesine dair, hangi model ihtiyacı karşılayacak, hangi yeniliklere imkan veriyor, işine nasıl bir katma değer sağlayacak gibi soruların cevaplarını bilmek istiyorlar ve merkezimizde bu sorularına net yanıtları almaktadırlar. Merkezimiz adından da anlaşılacağı üzere; Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’dür ve burada dijital baskı sektöründe en iyi müşteri deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Lidya GrupDijital Baskı
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