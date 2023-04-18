Küresel otomobil devleri, salgından sonra ilk kez Shanghai’de bir araya geliyor

İSTANBUL- İlk olarak 1985’te düzenlenen Auto Shanghai, küresel otomobil endüstrisinin en prestijli ve en etkili şenliği olarak kentin önemli bir markası haline geldi. Salgından sonra Shanghai’nin ev sahipliği yapacağı ilk küresel ekonomik ve ticari etkinlik olan fuara BMW ve MINI, Audi, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi önemli çok uluslu otomobil işletmelerinin yönetim kurulu başkanları ve CEO’ları katılacak.



Ayrıca Dongfeng Otomotiv ve Shanghai Otomotiv dâhil olmak üzere yurt içindeki 6 büyük otomotiv grubunun, BYD ve Geely’in içindeki bulunduğu özel sektörden otomotil markalarının başkanları da fuarda hazır bulunacak. Yüzden fazla yeni modelin görücüye çıkacağı fuarın bir kez daha küresel otomobil endüstrisinin odağı haline gelmesi bekleniyor.



Yeni enerjiye dayalı araçlar “başrol” oynayacak



Bununla birlikte Çin’in otomobil endüstrisinin elektrifikasyondan akıllılaşmaya, geçmişte fiyatla kazanmaktan değerle kazanmaya ve yabancı markaları taklit etmekten endüstrinin gelişimine öncülük etmeye doğru ilerlediği belirtiliyor. Fuarın resmi Wechat hesabında yer alan habere göre, bu yılki fuara binden fazla işletme katılacak, fuar alanının yüzölçümü ise 360 bin metrekareyi aşacak.



Fuarda NIO ve LEADING IDEAL gibi yeni enerjiye dayalı markalar da yer alacak. Bazı yeni modellerin dünyada ve Çin’deki lansmanı yapılacak. Çin markaları arasında BYD U8, Denza N7 ve Geely Galaxy L7, NIO ES6, ZEEKR X ve Xpeng G6 gibi markaların yeni modelleri fuarda görüleceği gibi Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen ve Volvo gibi ortak girişim markalarına ait yeni modeller de tanıtılacak.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ