Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.059,35
ALTIN
1.244,78
DOLAR
19,44
STERLİN
24,31
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Küresel otomobil devleri, salgından sonra ilk kez Shanghai’de bir araya geliyor

20. Shanghai Uluslararası Otomobil ve İmalat Teknolojisi Fuarı (2023 Auto Shanghai) 18-28 Nisan tarihlerinde yapılacak.

18 Nisan 2023 Salı 01:24
1 Okunma
Küresel otomobil devleri, salgından sonra ilk kez Shanghai’de bir araya geliyor

İSTANBUL- İlk olarak 1985’te düzenlenen Auto Shanghai, küresel otomobil endüstrisinin en prestijli ve en etkili şenliği olarak kentin önemli bir markası haline geldi. Salgından sonra Shanghai’nin ev sahipliği yapacağı ilk küresel ekonomik ve ticari etkinlik olan fuara BMW ve MINI, Audi, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi önemli çok uluslu otomobil işletmelerinin yönetim kurulu başkanları ve CEO’ları katılacak.

Ayrıca Dongfeng Otomotiv ve Shanghai Otomotiv dâhil olmak üzere yurt içindeki 6 büyük otomotiv grubunun, BYD ve Geely’in içindeki bulunduğu özel sektörden otomotil markalarının başkanları da fuarda hazır bulunacak. Yüzden fazla yeni modelin görücüye çıkacağı fuarın bir kez daha küresel otomobil endüstrisinin odağı haline gelmesi bekleniyor. 

Yeni enerjiye dayalı araçlar “başrol” oynayacak

Bununla birlikte Çin’in otomobil endüstrisinin elektrifikasyondan akıllılaşmaya, geçmişte fiyatla kazanmaktan değerle kazanmaya ve yabancı markaları taklit etmekten endüstrinin gelişimine öncülük etmeye doğru ilerlediği belirtiliyor. Fuarın resmi Wechat hesabında yer alan habere göre, bu yılki fuara binden fazla işletme katılacak, fuar alanının yüzölçümü ise 360 bin metrekareyi aşacak.

Fuarda NIO ve LEADING IDEAL gibi yeni enerjiye dayalı markalar da yer alacak. Bazı yeni modellerin dünyada ve Çin’deki lansmanı yapılacak. Çin markaları arasında BYD U8, Denza N7 ve Geely Galaxy L7, NIO ES6, ZEEKR X ve Xpeng G6 gibi markaların yeni modelleri fuarda görüleceği gibi Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen ve Volvo gibi ortak girişim markalarına ait yeni modeller de tanıtılacak.  

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık
Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Çin’de tescil edilen yazılım sayısı 1 milyon 835’e çıktı
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yazılımcı bulma sıkıntısında rüzgar tersine döndü
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
Yeni Nesil Otonom Sürüş Bilgi Eğlence Sistemi Geliştirilecek
YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor
YU-GI-OH! Dünya şampiyonası 5 Ağustos’ta başlıyor
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
Yapay zekanın gelecekte kontrol altında tutulup tutulamayacağı bilinmezliğini koruyor
Yapay zekanın gelecekte kontrol altında tutulup tutulamayacağı bilinmezliğini koruyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi