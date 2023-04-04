KTÜ Ortahisar Creatiny RoboTeam takımı, ABD'den ödülle döndü

TRABZON AA- Dünya genelinde 19 takımın katılımıyla gerçekleştirilen, ülkelerin mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında boy gösterdiği yarışmaya katılan takım üyelerinin, yarışma için gerekli teçhizat ve donanımı üzerinde barındırabilecek şekilde katamaran gövde formunda tasarladığı araç, Ares Tersanesi'nde üretildi.

Gemide kullanılan sevk sistemi, lityum iyon piller ve güç dağıtım sistemi, "Degz Robotics" tarafından ekibe hediye edildi.

Otonom teknenin elektronik ve yazılım ile ilgili ihtiyaçları, geçen yıl takımın kazandığı birinciliğin ardından takımı tebrik amacıyla Armelsan tarafından temin edildi.

ABD'de 22-28 Mart'ta gerçekleştirilen "13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom Su Üstü Araç Yarışması"nda dünya ikincisi olan Dr. Öğretim Üyesi Rafet Çağrı Öztürk'ün danışmalığındaki 10 öğrenciden oluşan takım, tasarladıkları aracı daha da geliştirerek yeni dereceler hedefliyor.

"Seneye birinciliği düşünüyoruz"

Ekipte otonom sistemleri ve yazılım kısmında görev alan Abdullah Kırmızıyüz, gazetecilere, takımın, geçen yıl Savunma Sanayii Başkanlığının düzenlediği yarışma için kurulduğunu söyledi.

Kırmızıyüz, o yarışmada aldıkları dereceden sonra daha büyük hedefler belirlediklerini aktararak, "Amerika'da düzenlenen RoboBoat yarışmasına katıldık. Geçen seneki ekibimiz 10 kişiden oluşuyordu. Bu sene de aynı şekilde 10 kişilik bir ekibimiz var ama tabii ki de ekibimizin arkasında Creatiny topluluğumuz var. 150 kişilik ekip. Hep beraber projeyi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Katıldıkları yarışmada ilk seneleri olmasına rağmen güzel derece aldıklarını vurgulayan Kırmızıyüz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zamanlarda da bu projeyi şirketleştirme aşamasına sokmayı düşünüyoruz. Kurduğumuz platformun üzerine eklemek istediğimiz daha yeni teknolojiler var. Bunları deneyeceğiz. Katıldığımız yarışma 13 senedir düzenlenen yarışma. Bu sene biz tatmin olmadık. Seneye tekrar katılmayı düşünüyoruz. Tabii ki de seneye birinciliği düşünüyoruz."

"Teknemiz istediğimiz alet ekipmanlarını içine yerleştirebileceğimiz büyüklükte"

Projenin teknik detayları hakkında bilgilendirmede bulunan Ceren Yedican da projeyi yarışmanın istemlerine göre hazırladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda da katamaran tipi iki gövdeli, biraz daha stabilitesi yüksek, yüksek yüzey alan imkanları sunan bir tekne tasarımına geçiş yaptıklarını belirten Yedican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknemiz şu anda istediğimiz alet ekipmanlarını üzerine ve içine yerleştirebileceğimiz büyüklükte. Bize pek çok istediğimiz alet edevatlar için imkanlar sunuyor. Bunun yanında elektronik anlamdaki ağırlık gibi sıkıntılarımızı da çözebiliyor. Çünkü gövde gayet hafif."

Yedican, geliştirdikleri araçla 19 takımla yarıştıklarını kaydederek, "19 ülkeden farklı arkadaşlarla orada yarıştık. Bir arada yer aldık, birbirimize bir şeyler kattık. Sonrasında yarışma tamamlandı. Dünya ikincisi olduk." diye konuştu.

Başarı hedefiyle çok çalıştıklarına dikkati çeken Yedican, "Yarışmaya başlıyoruz, dediğimiz andan itibaren tüm 24 saatimizi aldı diyebiliriz. Çünkü yarışmayla yatıp yarışmayla kalkıyorduk." dedi.