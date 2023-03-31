Kripto Dünyası Oyunun Kurallarını Yeniden Yazacak!

Binance, blokzincir teknolojisi ve kripto dünyası içerisinde gerçekleştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla buluştururken, kriptonun geçirdiği evrimi, geldiği noktayı ve insanlara sağladığı faydayı da aktarmaya devam ediyor. Son olarak Binance, blokzincir ve kripto dünyasının insan hayatına olan etkileri ve yakın gelecekte yansıyacak avantajlarına dair bir makale yayınladı. Vizyonlarından birisi küresel çapta paranın özgürlüğünü geliştirmek olan Binance, bu makalede Web3 teknolojisinin ve kripto dünyasının finans alanında insanlara nasıl yeni kapılar açabileceğine dair örnekleri de aktardı.

Kripto fırsatları gelişmekte olan ülkelerde daha da belirgin!

Kripto; gelişmiş pazarlar yanında, esas gelişmekte olan ülkelerde ana faydalarını daha net gösterebiliyor. Blokzincir ve dijital varlıklar, finansal altyapı, havaleler, finansman, yardım ve eğitim gibi konular bu sayede yeniden tanımlıyor. Binance finansal katılıma daha fazla artışı hedefleyen ekosistemin bir lideri olarak, ürün ve hizmetleriyle 200’den fazla ülkedeki kullanıcılarının finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerine ve yatırım yapmalarına olanak tanıyor.

Oyunun kuralları yeniden yazılabilir

Kripto dünyası finans alanında oyunun kurallarını yeniden yazma potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Yurtdışından yapılan havale işlemlerinde uzun zaman alan para transferleri ve yüzde 10’lara varan kesintiler, kripto üzerinden aktarımlarda kıyaslanamayacak derecede ucuzluğu ve hızı beraberinde getiriyor. Tüm bu avantajların farkına varmak için ise finansal okuryazarlığın çok büyük önemi bulunuyor. Binance Academy ise yenilikçi Binance ürünlerinden mümkün olan en güvenli ve en iyi şekilde yararlanmak için gereken eğitim desteğini sağlıyor.

Kripto’nun etkin yardım gücü, Türkiye depreminde görüldü

Yardım ve bağışlar söz konusu olduğunda kripto, geleneksel bankacılıktan daha verimli olabiliyor. Kripto varlıklar; hızlı, düşük maliyetli, sınırsız ve şeffaf işlemler sağladıkları için afet mağdurlarına mali yardım sağlamak için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu yardımların en somut örneği de Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin ardından görüldü. Hem Binance hem de kripto dünyasının diğer üyeleri, oldukça hızlı hareket ederek yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasında rol oynadı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ