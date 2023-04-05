Kompakt tasarımlı masaüstü yazıcı kullanıma sunuluyor

İSTANBUL- ImagePROGRAF TC-20M, evdeki çalışma odaları veya küçük ofislerde teknik inşaat, tasarım ve etüt çizimleri oluşturmak için kullanılıyor. Bir bilgisayar olmadan perakende mağazaları ve restoranlar için promosyon posterleri; okullar için eğitim materyalleri ve hatta A1+ boyutuna kadar özelleştirilmiş ambalaj kağıtları gibi birçok farklı uygulamada geniş formatlı kopyalar oluşturabiliyor. Yazdırma özelliklerine ek olarak; JPEG ve PDF belgelerin ön izlemesini yapabiliyor. A4 ve diğer kâğıt boyutlarını tarayabiliyor, kopyalayabiliyor ve büyütebiliyor. Bununla birlikte işler bir USB flaş sürücüsü aracılığıyla doğrudan yazıcı kontrol paneli üzerinden de yazdırılabiliyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ