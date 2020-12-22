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Kolaysoft Teknoloji e-Defter webinarları düzenliyor 

22 Aralık 2020 Salı 14:28
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Kolaysoft Teknoloji e-Defter webinarları düzenliyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin youtube kanalı üzerinden gerçekleşen eğitimlerde, Ankara Meslekte Birlik üyeleri, İzmir Serbest Meslek Mensupları Odası üyeleri, Kırıkkale Serbest Meslek Mensupları Odası üyeleri, Elazığ Serbest Meslek Mensupları Odası üyeleri gibi ülkemizin dört bir yanından katılımcılar, 01/01/2021 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olacak mükellefler ve e-defter konuları hakkında bilgiler edinerek, merak ettikleri sorulara yanıt bulmaktadır.  

Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk’ün moderatörlüğünü yaptığı webinarlarda, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği Başkanı Ahmet Babuşçu, SMMM Selçuk Gülten’in aralarında olduğu uzmanlar, konuşmacı olarak katılıyor. E-Buluşmalarda doğru bilgiye kolay şekilde ulaşılmasını hedeflediklerini anlatan Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Hedefimiz ihtiyaç duyulan konunun uzmanlarından, en doğru bilgiye, en kolay şekilde ulaşılmasını sağlamaktır. Bu nedenle, e-buluşmalarda, sizler ile buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

E-Deftere geçişte süreci doğru yönetmek önemlidir 

GİB’in e-defter uygulamasına dair ayrıntılı bilgiler veren SMMM Selçuk Gülten, Vuk509 ile beraber 2021 yılı yaklaşırken e-defterde kullanıcıları neler beklemekte, e-deftere zorunlu olarak geçecek sektörler, 2021 yılında e-defterin 2. nüshasının GİB’e gönderilmesi gibi konuları ayrıntılı olarak anlattı. e-defterde geçmiş dönemde çeşitli kullanım hataları yapıldığını ve bu yüzden mükelleflerin çezai yaptırımlara maruz kaldığını örneklerle açıklayan Selçuk Gülten, e-deftere geçiş sürecinde doğru kullanım konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. 

KolayDefter platformu ile e-defter sürecini yönetmek kolay 

Diğer taraftan, Kolaysoft Teknoloji Dijital Dönüşüm Uzmanı Sıla Gül Ottan, e-deftere kolay ve ekonomik şekilde nasıl geçilir başlığını uygulamalı olarak anlattı. KolayDefter platformu hakkında bilgiler veren Sıla Gül Ottan, e-defter modülüne dair ihtiyaç olmadan e-defterlerin  nasıl gönderildiği konusunu uygulamalı olarak bilgiler aktardı. 

e-deftere geçişte, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın mali mühüre ihtiyaç olduğunun altını çizen Sıla Gül Ottan, konuşmasına şöyle devam etti: 

“KolayDefter platformu ile, GİB’e resmi başvurusu dahil, her adımı Kolaysoft Teknoloji ile hızlıca yapabilirsiniz. Mali müşavirlerin sıkıntı yaşadığı java uygulamasına ihtiyaç olmadan, KolayDefter ile defter göndermek mümkündür. Ayrıca, 2021 yılında defterlerinizin ikinci nüshasını GİB’e KolayDefter aracılığı ile göndermeniz sağlanıyor. Özetle, aynı ekran üzerinden, hem başvuru, hem gönderme, hem de ikinci nüshaları GİB’e gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz e-defterler, Kolaysoft portalda 10 yıl boyunca muhafaza edilmektedir” diye konuştu.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kolaysoft Teknoloji EDefter Webinarları DüzenliyorDinçer Karacalar
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