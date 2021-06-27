Kestane çiçeği değerlendirilebilir

TRABZON, (DHA)

Trabzon'da, kimyager Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, laboratuvar incelemelerinde, Doğu Karadeniz’de yaygın olarak bulunan kestane ağacı çiçeğinin, işlenerek çay haline dönüştürülmesinin ekonomik katkı sunacağını belirtti. Kestane çiçeklerinin, insan sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kolaylı, "Dünyada en fazla kestane ormanına sahip ülkelerden biriyiz. Bu çiçeklerin çürümesi yerine gıda ve yem sanayilerine kazandırılabilir" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı; astım, öksürük, kolesterol, göz rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa yararlı olduğu bilinen kestane balının kaynağı olan kestane ağcındaki çiçek için bilimsel araştırma çalışmalarında önemli sonuçlar elde etti. Prof. Dr. Kolaylı, laboratuvar ortamında, özellikle Doğu Karadeniz’de yaygın olarak bulunan kestane çiçeğinin; işlenerek çay haline dönüştürülmesinin ekonomik katkı sunacağını açıkladı.

'ÇİÇEK ÖZÜ ÇOK KIYMETLİ’

Araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, çaya dönüşecek çiçeklerin, insan sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Kolaylı, "Kestane çiçeğinin bazı özelliklerini laboratuvarımızda araştırdık. Kestane çiçeği çok yüksek polifenol içeriyor ve bunlar suya geçiyor. Bunlarla çay yapabilir, meyve suyu yapabilirsiniz. Çiçek özü çok kıymetli. Bunlar gıda katkı maddesi veya meyve suyu olarak değerlendirilebilir. Ağaçlardan yere düşen çiçekleri toplayıp onların çaylarını, ekstrelerini hazırlayınca antioksidan olarak da çok zengin olduğunu gördük" dedi.

'DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

Kestane çiçeğinin meyvesi, poleni kadar değerli olduğunu kaydeden Kolaylı, "Nedense çiçeği pek bilinmiyor. Ülkemizde kestane çiçeği değerlendirilmiyor. Bal verdikten sonra ağaçlardan düşüyor ve toprağa karışıp yok oluyor. Her yıl tonlarca kestane çiçeği toprakta çürüyüp gidiyor. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Kestane çiçekleri kurutulup temizlenip hayvan yemi olarak veya diyet gıdalarda kullanılabilir. Dünyada en fazla kestane ormanına sahip ülkelerden biriyiz. Bu çiçeklerin toprağa karışıp çürümesi yerine bunları sanayiye, gıdaya, yem sanayiye kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.